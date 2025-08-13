Marcela Aguiñaga dice que hay ingratos en la RC: "A veces me planteo si estoy demás"

La prefecta del Guayas y militante de la Revolución Ciudadana (RC) habló sobre su relación con el presidente Daniel Noboa

Hay un problema por resolver. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, ratificó este 13 de agosto de 2025 que existe una crisis en la Revolución Ciudadana que debe ser tratada, pero que también siente que hay ingratitud dentro de la organización política.

En entrevista con A Primera Hora, la también militante del correísmo se sinceró con su situación actual: "La gestión pública es compleja, muy ingrata. La política se ha vuelto muy miserable y creen que los políticos quieren quedarse en el cargo, que no es mi caso".

Asimismo, resaltó que tampoco hay el apoyo de algunos militantes del correísmo: "(¿Ha recibido ingratitud?) Total. No quiero hablar de la organización, sino de ciertos personajes que se le olvidó que cuando algunos huyeron, yo me quedé; que cuando algunos lo negaron al presidente Rafael Correa, yo lo defendía. No voy a dar nombres. Cada seguidor sabe a quien me refiero. No soy de los que recién llegaron. Estoy desde marzo de 2027, en días buenos, malos, mas complicados y oscuros".

Luisa González negó una crisis en Revolución Ciudadana y alertó sobre intentos de apropiarse del movimiento durante su visita a Manabí.



Marcela Aguiñaga se cuestiona si aún es necesaria en la Revolución Ciudadana

En ese sentido, la prefecta Aguiñaga también se refirió a la carta que ella y otras cuatro autoridades locales del correísmo más enviaron al expresidente Rafael Correa para alertar de la crisis que vive el movimiento político.

"Como militante tengo el derecho moral y ético de opinar lo que pasa en un movimiento que ayudé a levantar. No soy una protagonista extraña o recién llegada. No. Yo ayudé a levantar este movimiento", comentó y sostuvo que "hay fanáticos que no entienden nada" y que "a veces me planteo si estoy demás en la RC o no, pero muchas de las causas que sigo haciendo político con las causas con las cuales nació la Revolución Ciudadana".

Aguiñaga, además, confirmó que la reunión que las autoridades locales del correísmo solicitaban a Correa en la carta sí se concretó: "Sí se dio un espacio de diálogo cordial. Hay algunas de las cosas que básicamente se van a resolver en los próximos meses. Una de ellas es una convención nacional para hacer una participación eleccionaria abierta con numero de registros de militantes.

Marcela Aguiñaga dice que no hay nada contra Luisa González

Respecto a los rumores sobre el supuesto pedido de que Luisa González salga de la presidencia de la Revolución Ciudadana, la prefecta Marcela Aguiñaga indicó que no hay nada en contra de ella y que la evaluación final la harán los propios militantes.

"No es nada contra Luisa. Ella ha sido presidente del movimiento, bueno mala ya lo decidirán los militantes. Es momento de evolucionar, de ver una realidad compleja que vive el país y el movimiento tiene que adaptarse a eso", comentó.

