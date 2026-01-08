Audiencia del caso Blanqueo Fito se instaló entre pedidos de nulidad procesal

El debate por supuestas irregularidades marca el proceso judicial. La Fiscalía se pronunciará en la mañana del 9 de enero

El jueves 8 de diciembre se ejecutó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos en el denominado caso Blanqueo Fito. Luego de que esta haya sido diferida en dos ocasiones.

Este caso investiga presuntas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al entorno del cabecilla de Los Choneros José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien fue extraditado a Estados Unidos y actualmente detenido en una cárcel de Brooklyn. Entre los procesados están los familiares directos de personas cercanas a alias Fito.

Durante la audiencia, Paulina Carvajal, defensora pública, señaló que "se vulneró el derecho a la defensa", debido a que supuestamente existe una vulneración sistemática grave de las garantías del debido proceso. Esto, porque la vinculación al caso fue el 22 de agosto de 2025, cuando él ya se encontraba fuera del territorio ecuatoriano.

Según la funcionaria, “la Fiscalía no había garantizado la notificación legal y personal a través del mecanismo judicial internacional". Por lo que pidió la nulidad procesal; así como la nulidad de la vinculación de empresas, como Jomavi S.A. e Iris Limpieza.

¿Qué dijeron las autoridades?

Por su parte, Paúl Salazar, defensor en la audiencia técnica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, dijo que “Adolfo Villamar tuvo conocimiento de esta investigación por lavado de activos en su contra desde el 18 de julio (día en que compareció desde la cárcel)". Por lo que pidió la validación de lo actuado.

Asimismo, indicó la Fiscalía General del Estado, a través de sus plataformas sociales institucionales, que las defensas particulares no hallaron vicios y también solicitaron la validez de lo actuado.

Sobre estos pedidos de nulidad, que no fueron hechos por la defensa particular de los procesados, sino por la Defensoría Pública, que actúa en codefensa de tres procesados, la Fiscalía General del Estado solicitó que se desechen todas las alegaciones de la Defensoría Pública. Además, que se declare la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento.

La audiencia se suspendió hasta las 10:30, del viernes 9 de enero.

