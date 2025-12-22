Audiencia contra ‘Fito’ en Nueva York se aplaza hasta febrero de 2026

El juicio contra alias “Fito” en Nueva York fue aplazado hasta febrero de 2026 por decisión judicial

Adolfo Macías, alias ‘Fito’, durante su detención. La audiencia en Nueva York fue reprogramada para febrero de 2026

La audiencia en la que Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, debía comparecer ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, fue reprogramada. Inicialmente, la diligencia estaba fijada para el 22 de enero de 2026, pero el tribunal resolvió aplazarla.

Según consta en el expediente judicial, la nueva fecha de audiencia fue establecida para el 12 de febrero de 2026. La decisión fue adoptada por el juez Frederic Block el 18 de diciembre de 2025, en el marco del proceso penal que enfrenta el cabecilla de Los Choneros en Estados Unidos.

El tribunal anunció que emitirá una orden para suspender el juicio rápido “en aras de la justicia”, al considerar que se trata de un caso complejo. Esta calificación permite extender los plazos procesales hasta la nueva fecha fijada en febrero de 2026.

Primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos

José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, es considerado el narcotraficante y líder criminal más buscado del Ecuador. Su extradición marcó un hito judicial, al convertirse en el primer ecuatoriano enviado a Estados Unidos tras la eliminación, en 2024, de la prohibición constitucional que impedía estas extradiciones, decisión adoptada mediante referéndum.

Luego de su llegada a territorio estadounidense, el 21 de julio de 2025, Macías solicitó atención médica y se declaró “no culpable” ante una jueza del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, frente a los cargos de narcotráfico y posesión de armas que pesan en su contra.

Los cargos que enfrenta en la justicia estadounidense

La Fiscalía de Estados Unidos imputó a “Fito” varios delitos federales vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas. Entre ellos constan:

Conspiración para la distribución internacional de cocaína.

Distribución internacional de cocaína.

Uso de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos.

Conspiración para la compra de armas de fuego mediante testaferros.

Acusaciones de liderar una red criminal transnacional

Las autoridades estadounidenses señalan a Macías Villamar como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y armas, así como a la coordinación de sicarios. La acusación sostiene que la red habría importado cantidades potencialmente letales de cocaína hacia Estados Unidos.

“El acusado ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”, afirmó el fiscal federal John J. Durham, al referirse al alcance del caso.

