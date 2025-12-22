Delegación militar de EE. UU. en Manta sigue sin fecha definida de salida

La Canciller aclara que la delegación militar de EE. UU. en Manta no es una base ni viola la consulta de 2025

Gabriela Sommerfeld indicó que la presencia militar de EE. UU. en Manta aún no tiene fecha definida de retiro

Este 22 de diciembre, la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó, en una entrevista concedida a un medio local, la permanencia de una delegación militar de Estados Unidos en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. La ministra enfatizó que no se trata de una base militar, por lo que no implica el asentamiento permanente de fuerzas extranjeras ni una operación que contradiga la voluntad popular expresada en la consulta de noviembre de 2025.

La funcionaria explicó que la llegada de los militares estadounidenses se dio en el marco de acuerdos de cooperación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en instalaciones ya existentes en Manta. Precisó además que no existe una fecha definida para la finalización de las operaciones conjuntas, las cuales —según indicó— concluirán cuando cualquiera de los dos países así lo decida.

No obstante, Sommerfeld señaló que este tipo de procesos de cooperación bilateral pueden extenderse hasta dos años, debido al interés compartido de Ecuador y Estados Unidos en combatir a las bandas criminales y reducir los niveles de violencia en el país.

Cooperación bilateral y sin fines de intervención regional

La canciller subrayó que la participación de esta delegación no tiene como objetivo interferir en asuntos de terceros países, sino que responde a una cooperación estrictamente bilateral, orientada al beneficio de Ecuador y Estados Unidos. En ese sentido, rechazó que esta colaboración formara parte de una estrategia de intervención en Venezuela.

Finalmente, Sommerfeld afirmó que la cooperación busca fortalecer la seguridad nacional, generar condiciones favorables para la economía y contribuir a la creación de empleo, al reducir los factores que inciden en la inseguridad.

Límites constitucionales a la presencia militar extranjera

La Constitución de Ecuador y el resultado del referéndum de noviembre de 2025 establecen restricciones claras: prohíben la instalación de bases militares extranjeras, la presencia indefinida de tropas foráneas y la cesión de territorio nacional a fuerzas de otros países.

No obstante, el marco legal sí permite la cooperación militar temporal, siempre que se desarrolle bajo la normativa ecuatoriana, se mantenga el mando nacional y no implique entrega o control extranjero del territorio.

En el caso específico de Manta, las autoridades han reiterado que no existe una base militar, que la presencia es limitada y que las operaciones se ejecutan bajo control del Estado ecuatoriano.

Este criterio fue respaldado por la Corte Constitucional, que en su dictamen del 11 de enero de 2024 precisó que estos acuerdos no configuran una alianza militar ni contemplan acciones bélicas, sino que se enmarcan en mecanismos de cooperación en seguridad y control del crimen organizado.

