"Con respaldo de EE. UU. activamos una operación aérea en Manta", afirma Daniel Noboa

Daniel Noboa informó que Ecuador activó una operación aérea temporal en Manta, en coordinación con la FAE y con el respaldo de Estados Unidos.

El presidente Daniel Noboa informó este 17 de diciembre que Ecuador activó una operación aérea temporal en Manta, en coordinación con la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) y con el respaldo de Estados Unidos, como parte de una estrategia bilateral de seguridad de largo plazo.

Según señaló el mandatario, la iniciativa busca fortalecer las capacidades de vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo, con el objetivo de identificar y desarticular las rutas utilizadas por el narcotráfico. La operación se enmarca en los esfuerzos del Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales que operan en el país.

Noboa indicó que el despliegue permitirá mejorar el intercambio de información, el uso de inteligencia y la respuesta operativa frente a estructuras dedicadas al tráfico de drogas. “Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país”, afirmó.

El Ejecutivo precisó que la presencia y cooperación internacional se desarrollarán bajo un esquema temporal y coordinado con las autoridades ecuatorianas, respetando la soberanía nacional y la normativa vigente. Asimismo, destacó que la cooperación con Estados Unidos forma parte de una agenda bilateral orientada a reforzar la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la protección de las fronteras.

Manta: un punto estratégico en las rutas del tráfico ilícito

La ciudad de Manta ha sido identificada por las autoridades como un punto estratégico para operaciones de control debido a su ubicación geográfica y su relevancia en las rutas del tráfico ilícito. El Gobierno no detalló la duración de la operación ni los recursos específicos involucrados, pero reiteró que se trata de un componente de una estrategia integral contra el narcotráfico.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio a conocer, mediante su cuenta en la red social X, el inicio de una operación de carácter temporal que involucra la cooperación entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, provincia de Manabí.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa forma parte de la estrategia bilateral de seguridad que ambos países mantienen y se desarrolla conforme a los acuerdos de cooperación vigentes. La sede diplomática aclaró que la presencia de personal estadounidense corresponde a un despliegue de corto plazo y no supone modificaciones a los convenios establecidos entre Ecuador y Estados Unidos.

