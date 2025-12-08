El rol del correísmo en crisis del narcotráfico de Ecuador, según el New York Times

El reportaje del medio estadounidense señala como un punto de inflexión la salida de la Base de Manta, en 2009

La Policía presenta los resultados de un operativo en el que se decomisaron 197 paquetes de cocaína en Guayaquil.

Un reportaje del New York Times señala a Ecuador como la “superautopista de la cocaína”. Pero el auge del narcotráfico que ubica al país en esa categoría, según el medio estadounidense, tiene relación con el gobierno de Rafael Correa.

(NO TE PIERDAS: Nuevo ataque de EEUU a supuesta narcolancha en el Pacífico causa cuatro muertos)

La encargada de realizar el reportaje fue la periodista Maria Abi-Habib. Ella señala que la idea de una superautopista tiene que ver con que hasta el 70% de la oferta mundial de cocaína pasa por Ecuador.

Sin embargo, el informe aclara que la importancia del país sudamericano en el negocio de la droga no tiene relación con la producción. La cocaína que mayoritariamente pasa por Ecuador viene de Colombia y Perú.

Incautan 1.327 bloques de cocaína en Galápagos: esto es lo que se sabe Leer más

¿Por qué se nombra al correísmo?

El informe del New York Times hace referencia a la salida de la Base de Manta en 2009, que era operada por Estados Unidos. La decisión se tomó durante el gobierno de Rafael Correa. Razones políticas y legales incidieron en esa determinación.

Primero, Correa había anunciado desde su campaña a la Presidencia de la República que no renovaría el acuerdo con el que se cedieron las instalaciones que tenían como finalidad ser un punto de operaciones avanzadas para misiones antinarcóticos en el Pacífico.

Correa, en sintonía con otros sectores del país, cuestionaba que mantener una base extranjera en territorio ecuatoriano era lesivo para la soberanía nacional. Esa posición terminó por convertirse en una disposición legal tras la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008.

En la nueva carta política de Ecuador se estableció expresamente la prohibición de bases militares extranjeras en el país. Entonces, en septiembre de 2009, se cumplieron los 10 años de la convención para la base de Manta y esta no fue renovada.

El expresidente Rafael Correa no renovó el acuerdo para la renovación del acuerdo para la operación de la Base de Manta. CORTESÍA

Sobre esa salida, el New York Times señala que, desde entonces, Ecuador no ha contado con un plan sólido antinarcóticos que cuente con el respaldo de Estados Unidos.

Sin esa colaboración, los cárteles mexicanos, las guerrillas colombianas, mafias europeas como la albanesa y bandas locales consolidaron alianzas para operar en Ecuador, reseña el diario estadounidense. También recordó que el país norteamericano puso mayor énfasis en la lucha contra el tráfico de fentanilo.