Ecuador y EE.UU. decomisan 4,6 toneladas de droga en altamar: esto se sabe

Según la institución, la droga está valorada en más de $100 millones en el mercado estadounidense

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Armada Nacional ejecutaron una operación coordinada con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Armada Nacional ejecutaron una operación coordinada con la Guardia Costera de Estados Unidos que permitió la aprehensión de siete ciudadanos ecuatorianos y la incautación de 4,6 toneladas de droga en altamar. Así lo informó este viernes el Ministerio de Defensa, que destacó que el cargamento tenía como presunto destino Norteamérica.

(Te invitamos a leer: Operativo Jamaica: 60 allanamientos contra bandas en Guayaquil, Durán y Samborondón)

Según la institución, la droga está valorada en más de $100 millones en el mercado estadounidense y supera los $140 millones en el europeo. El tipo de sustancia incautada no fue detallado.

Entrega de detenidos y evidencias

El Ministerio señaló que, en las próximas horas, los aprehendidos y las evidencias serán transferidos bajo cadena de custodia desde el buque guardacostas estadounidense USCGC Escanaba hacia la lancha guardacostas Isla Darwin, de la Armada del Ecuador, para continuar con el proceso de judicialización.

Las Fuerzas Armadas informaron sobre la aprehensión de una embarcación con siete tripulantes durante un patrullaje en Galápagos. Cortesía

La operación se realizó bajo la coordinación directa entre los Centros de Operaciones de Guardacostas de ambos países, como parte de los mecanismos de cooperación marítima para combatir el narcotráfico en la región.

BOLETÍN DE PRENSA 🚨 pic.twitter.com/OwSt1gAxRA — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) December 6, 2025

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú (los mayores productores mundiales de cocaína) y con una economía dolarizada, se ha convertido en los últimos años en un punto estratégico para el tránsito de drogas hacia mercados de Europa y Norteamérica. Sus puertos y rutas marítimas han sido utilizados por organizaciones criminales para el envío de cargamentos de gran escala.

Violencia en aumento

Desde 2024, el país se encuentra bajo un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas de crimen organizado, calificadas por el Gobierno como “terroristas”. Estas organizaciones han sido señaladas como responsables de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a cerrar 2023 con el índice de homicidios más alto de Latinoamérica.

(Te puede interesar: Incautan 1.327 bloques de cocaína en Galápagos: esto es lo que se sabe)

Galápagos: Armada detiene a 7 tripulantes y decomisa 64 bultos en operativo marítimo Leer más

El 2025 inició como el año más violento desde que se tienen registros, con un promedio cercano a un asesinato por hora. Entre enero y junio se reportaron 4.619 muertes violentas, según datos del Ministerio del Interior, lo que representa el semestre más letal documentado en el país. De mantenerse esta tendencia, Ecuador podría superar los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre del año.

La operación en altamar, resaltó el Ministerio de Defensa, forma parte de las acciones conjuntas para frenar las rutas marítimas del narcotráfico y reducir la influencia de estructuras criminales transnacionales en la región.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ