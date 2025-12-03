Galápagos: Armada detiene a 7 tripulantes y decomisa 64 bultos en operativo marítimo

La embarcación no contaba con permiso de zarpe ni dispositivo de monitoreo satelital

Las Fuerzas Armadas informaron sobre la aprehensión de una embarcación con siete tripulantes durante un patrullaje en Galápagos.

Las Fuerzas Armadas, a través de la Armada del Ecuador, informaron sobre la aprehensión de una embarcación con siete tripulantes durante un patrullaje ejecutado el 2 de diciembre de 2025 al noreste de la isla Isabela, en Galápagos. La operación se desarrolló tras labores de control y vigilancia marítima, que permitieron detectar varias irregularidades en la nave identificada como Yshirus.

Con apoyo de información de inteligencia, el personal de la lancha guardacostas realizó un desembarco mojado en un sector costero de la isla. Durante la inspección, se ubicó una caleta situada a 300 metros de una playa rocosa, donde fueron encontrados 64 bultos de distintos tamaños con presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Un barrido posterior en los alrededores no reveló más indicios.

Según el informe militar, la embarcación no contaba con permiso de zarpe ni dispositivo de monitoreo satelital, y sus siete tripulantes —entre ellos dos ciudadanos colombianos— no tenían acreditación como gente de mar. Además, no pudieron justificar su presencia en la zona ni presentaron artes de pesca o productos que respaldaran su actividad.

La nave fue escoltada hasta el puerto más cercano, en el Canal de Itabaca, donde se coordinó con el ECU 911 para la intervención de Policía de Migración y del Consejo de Gobierno de Galápagos, con el fin de verificar la documentación correspondiente.

Estrategias para reforzar la seguridad marítima

La embajada estadounidense en Quito anunció mediante su cuenta oficial en X la entrega formal de un buque guardacostas de 34 metros a la Armada del Ecuador, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima.

La ceremonia de entrega, realizada en Maryland, EE. UU., contó con la participación de oficiales de ambos países. Durante el evento se efectuó el cambio de estandartes, al transferirse la bandera estadounidense a la ecuatoriana, sellando así la incorporación oficial de la lancha Isla Santa Rosa a la flota ecuatoriana, detalló la misión diplomática.

Esta colaboración permitirá a ambos países fortalecer sus capacidades para enfrentar organizaciones criminales y promover un hemisferio más seguro, libre del tráfico ilícito de drogas, según indicaron las autoridades.

