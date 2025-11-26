Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

lancha Santa Rosa
Colocación de la bandera ecuatoriana en la lancha guardacostas Isla Santa Rosa durante la ceremonia de entregax: @USembassyEC

EE. UU. entrega buque guardacostas a Ecuador para reforzar seguridad marítima

La lancha Isla Santa Rosa se integra a la Armada ecuatoriana para combatir el crimen marítimo

La cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador continúa consolidándose. La embajada estadounidense en Quito anunció mediante su cuenta oficial en X la entrega formal de un buque guardacostas de 34 metros a la Armada del Ecuador, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima.

La ceremonia de entrega, realizada en Maryland, EE. UU., contó con la participación de oficiales de ambos países. Durante el evento se efectuó el cambio de estandartes, al transferirse la bandera estadounidense a la ecuatoriana, sellando así la incorporación oficial de la lancha Isla Santa Rosa a la flota ecuatoriana, detalló la misión diplomática.

RELACIONADAS

Esta colaboración permitirá a ambos países fortalecer sus capacidades para enfrentar organizaciones criminales y promover un hemisferio más seguro, libre del tráfico ilícito de drogas, según indicaron las autoridades.

EE. UU. y Ecuador refuerzan cooperación bilateral en comercio, seguridad e inversiones

Referencial. Institucion financiera

Día de Acción de Gracias: lista de bancos que cerrarán el 27 de noviembre en EE. UU.

Leer más

En octubre de 2025, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, afirmó que las relaciones con Ecuador están en “su mejor momento en décadas”. Durante un encuentro con la canciller Gabriela Sommerfeld, se revisaron acciones bilaterales y se dialogó sobre comercio, movilidad humana, inversiones, seguridad y contexto regional.

La Cancillería destacó que la cooperación es clave para ambos países, mientras Landau subrayó la intención estadounidense de profundizar los vínculos y llevar la relación a un nuevo nivel bajo las administraciones de Donald Trump y Daniel Noboa.

RELACIONADAS

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE. UU. entrega buque guardacostas a Ecuador para reforzar seguridad marítima

  2. Coches de madera en fiestas de Quito: ¿Qué pasó con la competencia?

  3. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  4. Doródnova: “Nuevo acuerdo con la UE busca un ambiente más atractivo para el inversor”

  5. Cornejo: “Agentes municipales se gradúan sin uniformes por culpa del Sercop”

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio de Finanzas y devolución del IVA: ¿Cuál es su responsabilidad?

  2. ¿Qué medidas tomará el Estado tras las audiencias sobre la devolución del IVA?

  3. ¿Cuándo es el feriado por la Fundación de Quito, es nacional y debe recuperarse?

  4. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  5. Stranger Things 5: cuándo se estrena y a qué hora llega la última temporada

Te recomendamos