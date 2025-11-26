EE. UU. entrega buque guardacostas a Ecuador para reforzar seguridad marítima

La lancha Isla Santa Rosa se integra a la Armada ecuatoriana para combatir el crimen marítimo

Colocación de la bandera ecuatoriana en la lancha guardacostas Isla Santa Rosa durante la ceremonia de entrega

La cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador continúa consolidándose. La embajada estadounidense en Quito anunció mediante su cuenta oficial en X la entrega formal de un buque guardacostas de 34 metros a la Armada del Ecuador, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima.

La ceremonia de entrega, realizada en Maryland, EE. UU., contó con la participación de oficiales de ambos países. Durante el evento se efectuó el cambio de estandartes, al transferirse la bandera estadounidense a la ecuatoriana, sellando así la incorporación oficial de la lancha Isla Santa Rosa a la flota ecuatoriana, detalló la misión diplomática.

Esta colaboración permitirá a ambos países fortalecer sus capacidades para enfrentar organizaciones criminales y promover un hemisferio más seguro, libre del tráfico ilícito de drogas, según indicaron las autoridades.

La semana pasada, la @USCG formalizó la entrega de un buque guardacostas de 110 pies (34 metros) a la @armada_ecuador que materializa la cooperación de 🇺🇸 para fortalecer la seguridad marítima del 🇪🇨.



Con la presencia de oficiales de ambos países en Maryland, EE.UU., se realizó… pic.twitter.com/VX4Hq9u2ca — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) November 25, 2025

En octubre de 2025, el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, afirmó que las relaciones con Ecuador están en “su mejor momento en décadas”. Durante un encuentro con la canciller Gabriela Sommerfeld, se revisaron acciones bilaterales y se dialogó sobre comercio, movilidad humana, inversiones, seguridad y contexto regional.

La Cancillería destacó que la cooperación es clave para ambos países, mientras Landau subrayó la intención estadounidense de profundizar los vínculos y llevar la relación a un nuevo nivel bajo las administraciones de Donald Trump y Daniel Noboa.

