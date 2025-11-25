Noboa en EE.UU. genera más dudas que certezas: Neira dice que viaje es confidencial

Secretario de Integridad José Neira habló del viaje y lo justificó por relaciones comerciales y cooperación en seguridad

El secretario de Integridad Pública José Julio Neira se refirió al viaje de Daniel Noboa.

Finalmente, el Gobierno Nacional ofreció algunas pistas sobre el último viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos. Fue el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien abordó —aunque brevemente— los motivos del periplo.

El primer mandatario viajó a Estados Unidos el pasado 18 de noviembre de 2025, apenas dos días después de la Consulta Popular en la que Noboa sufrió su primer revés electoral. De hecho, el jefe de Estado reaccionó únicamente con una publicación en redes sociales sobre esos resultados antes de emprender el viaje.

Neira fue consultado sobre la visita en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas. Él respondió: “Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador no solo para lo comercial sino también para la seguridad”. El secretario de Integridad Pública añadió que Noboa debía realizar ese viaje “para tener reuniones y su agenda”.

¿Un viaje confidencial?

Sin embargo, Neira reveló un dato clave: el viaje de Noboa fue declarado confidencial. “Son viajes para estrechar relaciones comerciales y de seguridad”.

En ese contexto, explicó que Ecuador atraviesa una guerra interna contra el crimen organizado y aseguró que los socios estratégicos —en este caso, Estados Unidos— también se benefician de que el país fortalezca su seguridad.

Según Neira, el presidente estuvo en Nueva York como parte de su agenda en territorio estadounidense.

El decreto sobre el viaje

Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 218 el 17 de noviembre de 2025, en el que se declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañaría al país norteamericano. No obstante, un detalle llamativo fue que el único funcionario que viajó junto al mandatario fue precisamente José Julio Neira.

Los viáticos de ese periplo fueron cargados al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Los resultados de la Consulta Popular

El 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre cuatro preguntas planteadas por el Gobierno de Daniel Noboa: el regreso de las bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el 25 de noviembre de 2025 que el procesamiento de las actas concluyó en las 24 provincias del país y en las tres circunscripciones del exterior. Con ello, la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio deberá reconocer los resultados en cada provincia y posteriormente declarar los datos oficiales. De esta manera, las organizaciones políticas y sociales que participaron en la campaña podrán presentar sus reclamos.

El “No” se impuso en las cuatro preguntas a nivel nacional, según consta en el sistema del Consejo Nacional Electoral.

