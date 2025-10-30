GRANASA demanda a José Neira por daño moral tras campaña contra EXPRESO y EXTRA

El presidente Ejecutivo de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), Galo Martínez Leisker, presentó una demanda en contra del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze, por el presunto delito de daño moral. El documento recoge las más recientes actuaciones del funcionario público que, según el demandante, habría "orquestado y ejecutado" dolosamente una campaña injuriosa en contra de GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, "con el ánimo de desprestigiarla y afectar gravemente su imagen, credibilidad y reputación institucional".

La demanda tiene el objetivo de reclamar una indemnización por los daños morales ocasionados a GRANASA. El hilo de los hechos empieza el 10 de septiembre del 2025 cuando el portal digital La Posta publicó un video en el que relatan el inicio de una investigación por presunta defraudación fiscal en contra de un medio impreso. Aparece la presentadora con una edición de EXPRESO en la parte de atrás.

Al día siguiente, GRANASA responde con una nota de aclaración y solicitando al Servicio de Rentas Internas remita los informes correspondientes. "Lo cierto es que las infamantes publicaciones no fueron espontáneas ni independientes: el verdadero promotor de esta campaña fue el demandado, conforme se demuestra en líneas posteriores. (Persona que por sus altas funciones en el gobierno tenía acceso a los informes y filtró información)", reza parte de la demanda.

El 17 de septiembre, Neira Hanze publicó en su cuenta de X un video junto con una publicación en la que, sin mencionar al medio de comunicación, hace referencia a la misma investigación tributaria en la que, según afirmó, se habrían usado canillitas para introducir al sistema financiero más de 5 millones de dólares. GRANASA, en su demanda, explica que Neira se refería a esta empresa al menos por dos motivos: Ese mismo día, GRANASA fue notificada por el Servicio de Rentas Internas para realizar una inspección en sus oficinas y, segundo, "porque cualquier persona que lea la publicación razonablemente y sin mayor esfuerzo, entiende que la misma se refiere a GRANASA".

La parte medular de la demanda es la publicación con la que Neira acompaña el video. El funcionario intenta relacionar el caso Sinohydro con esta investigación en contra de GRANASA, a lo que la empresa responde que no existe ninguna relación y que esa afirmación es "maliciosa". "En primer lugar, porque en el caso Sinohydro - del que no es parte GRANASA- se está investigando una cuestión distinta (cohecho) a la supuesta defraudación tributaria. Y, en segundo lugar, porque es falso que algún abogado -y especialmente el abogado Eduardo Carmigniani- haya usado o replicado esquemas en fraude de la ley, en beneficio de GRANASA".

Lo que GRANASA exige con esta demanda

GRANASA solicita al demandado, José Julio Neira Hanze, la retractación y las disculpas públicas, y el pago de la suma de un millón de dólares "por concepto de resarcimiento por el daño ocasionado a la reputación" de la empresa.

