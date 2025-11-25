Día de Acción de Gracias: lista de bancos que cerrarán el 27 de noviembre en EE. UU.

No solo los bancos: varios servicios esenciales en EE. UU. detendrán actividades este 27 de noviembre

Referencial. Bancos en EE. UU. cerrarán el 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias.

A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, varios bancos y entidades públicas en Estados Unidos se preparan para suspender sus actividades por el feriado nacional.

Siguiendo el calendario de la Reserva Federal, los bancos estadounidenses interrumpen su atención durante los 11 feriados federales establecidos, entre ellos Thanksgiving, que este año se conmemora el 27 de noviembre. Por ello, instituciones como Bank of America, Chase, Citibank y Wells Fargo anunciaron que cerrarán sus puertas ese día.

¿Qué bancos cerrarán este 27 de noviembre?

La lista de entidades financieras que suspenderán sus servicios incluye:

Bank of America

Wells Fargo

Chase

Goldman Sachs

Citibank

U.S. Bank

SunTrust Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass

Aunque las sucursales físicas estarán cerradas, las operaciones a través de banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos seguirán disponibles. Las actividades presenciales se retomarán el 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

¿Qué más cierra en Thanksgiving?

Al tratarse de uno de los feriados federales oficiales, las oficinas del Gobierno federal también suspenden su atención. A esto se suman las escuelas, oficinas de correo, bibliotecas públicas, la bolsa de valores y distintas instituciones estatales y municipales.

En el sector comercial, el comportamiento es más variado. Este año, grandes cadenas como Walmart, Costco y Target anunciaron que no abrirán al público durante el feriado, una tendencia que varias tiendas minoristas han adoptado en los últimos años.

Walmart cerrará sus puertas el 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias Foto: EFE

En contraste, numerosos restaurantes operarán con normalidad y ofrecerán menús especiales por la festividad. Sin embargo, algunos locales optarán por horarios reducidos o cierre total. Entre ellos se encuentran Chipotle, Chick-fil-A, Taco Bell, Shake Shack, Cheesecake Factory y ciertas ubicaciones de Subway.

