Operación neutraliza a disidencia armada en la frontera entre Ecuador y Colombia

El 21 de noviembre de 2025 se desarrolló una operación militar binacional en la vereda Tiuquer, departamento de Nariño (Colombia)

El 21 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 17:30, se desarrolló una operación militar binacional en la vereda Tiuquer, municipio de Cumbal, departamento de Nariño (Colombia), en el marco de las maniobras de Vigilancia y Protección de Fronteras tipo Espejo.

La acción, ejecutada por el Ejército de Colombia con apoyo del Ejército Ecuatoriano, tuvo como objetivo degradar la capacidad operativa del Grupo Armado Organizado (GAO) terrorista Comuneros del Sur e impedir su movilidad en la zona fronteriza.

Durante el enfrentamiento, efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado (GMCAB) sostuvieron combate directo con miembros del GAO, resultado del cual un guerrillero fue abatido y cuatro más resultaron heridos. Además, se incautó material bélico y de intendencia, entre ellos:

En el operativo decomisaron:

1 fusil calibre 12

3 fusiles Galil 5.56 mm

1 fusil Bushmaster

1 fusil M16

1.158 cartuchos calibre 5.56 mm

1 mortero artesanal calibre 60 mm

3 radios tipo escuadra

30 proveedores para fusil 5.56 mm

Del lado ecuatoriano, tropas del Batallón de Infantería Motorizada (BIMOT) 39 ejecutaron operaciones de control en pasos no autorizados de la parroquia Santa María, con el fin de bloquear posibles repliegues del grupo irregular hacia territorio nacional y garantizar la seguridad en la frontera sur-occidental.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantienen de forma permanente operaciones de vigilancia en sectores estratégicos como Chilma Bajo y Santa María, en la provincia del Carchi, para neutralizar cualquier amenaza proveniente de grupos irregulares y salvaguardar la soberanía nacional.

