Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

El 21 de noviembre de 2025 se desarrolló una operación militar binacional en la vereda Tiuquer, departamento de Nariño (Colombia)
El 21 de noviembre de 2025 se desarrolló una operación militar binacional en la vereda Tiuquer, departamento de Nariño (Colombia)Cortesía

Operación neutraliza a disidencia armada en la frontera entre Ecuador y Colombia

La operación dejó un guerrillero fue abatido y cuatro más resultaron heridos

El 21 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 17:30, se desarrolló una operación militar binacional en la vereda Tiuquer, municipio de Cumbal, departamento de Nariño (Colombia), en el marco de las maniobras de Vigilancia y Protección de Fronteras tipo Espejo. 

(Sigue leyendo: Capturan a colaborador de disidencias de las FARC requerido para extradición)

La acción, ejecutada por el Ejército de Colombia con apoyo del Ejército Ecuatoriano, tuvo como objetivo degradar la capacidad operativa del Grupo Armado Organizado (GAO) terrorista Comuneros del Sur e impedir su movilidad en la zona fronteriza.

Durante el enfrentamiento, efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado (GMCAB) sostuvieron combate directo con miembros del GAO, resultado del cual un guerrillero fue abatido y cuatro más resultaron heridos. Además, se incautó material bélico y de intendencia, entre ellos:

RELACIONADAS
La operación dejó un guerrillero fue abatido y cuatro más resultaron heridos.
La operación dejó un guerrillero fue abatido y cuatro más resultaron heridos.Cortesía

En el operativo decomisaron:

  • 1 fusil calibre 12
  • 3 fusiles Galil 5.56 mm
  • 1 fusil Bushmaster
  • 1 fusil M16
  • 1.158 cartuchos calibre 5.56 mm
  • 1 mortero artesanal calibre 60 mm
  • 3 radios tipo escuadra
  • 30 proveedores para fusil 5.56 mm

Del lado ecuatoriano, tropas del Batallón de Infantería Motorizada (BIMOT) 39 ejecutaron operaciones de control en pasos no autorizados de la parroquia Santa María, con el fin de bloquear posibles repliegues del grupo irregular hacia territorio nacional y garantizar la seguridad en la frontera sur-occidental.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantienen de forma permanente operaciones de vigilancia en sectores estratégicos como Chilma Bajo y Santa María, en la provincia del Carchi, para neutralizar cualquier amenaza proveniente de grupos irregulares y salvaguardar la soberanía nacional.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vicepresidente de Bolivia llama "mentiroso" a Rodrigo Paz

  2. Aquiles Álvarez anuncia nuevas escuelas gratuitas de BMX frente a Mall del Sol

  3. Operación neutraliza a disidencia armada en la frontera entre Ecuador y Colombia

  4. Lula buscará frenar conflicto armado entre Venezuela y EE. UU.

  5. Turkish Airlines suspende vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad

LO MÁS VISTO

  1. Miss Jamaica entró a cuidados intensivos tras su caída en el Miss Universo

  2. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  3. Doble crimen alarma a conductores en la avenida Francisco de Orellana

  4. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

  5. El correísmo se hunde y el gobierno, en Babia | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos