armada del ecuador
La droga fue hallada en altamar durante un operativo de cooperación internacional entre Ecuador y EstadoCortesía

Armada del Ecuador incauta casi 4 toneladas de droga en operativo con EE. UU.

La incautación se dio en el contexto de cooperación con EE. UU. y el debate sobre bases extranjeras en Ecuador

Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en altamar, donde la Armada del Ecuador incautó 3,93 toneladas de droga con destino a Norteamérica. En el operativo, ejecutado junto a la Guardia Costera de Estados Unidos, fueron detenidos cuatro ciudadanos ecuatorianos que transportaban el cargamento ilícito.

Las autoridades informaron que las sustancias estaban valoradas en cerca de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense. La acción se enmarca en los convenios de cooperación internacional que mantiene Ecuador con otros países para combatir el tráfico de drogas en sus aguas jurisdiccionales.

Operativo conjunto con Estados Unidos

La operación fue coordinada por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) y contó con el apoyo del buque guardacostas James, de Estados Unidos, y la lancha Isla Darwin, de la Armada del Ecuador. Las evidencias fueron trasladadas bajo cadena de custodia para su respectiva judicialización.

“Estas operaciones son resultado de la coordinación mantenida entre los Centros de Operaciones de Guardacostas de ambos países”, destacó la Dirnea en su comunicado, al resaltar la cooperación marítima que busca frenar el flujo de droga hacia el norte del continente.

Golpe a la economía criminal

El decomiso representa un duro golpe a la economía de las organizaciones criminales, que pretendían colocar la droga en el mercado europeo por un valor estimado de 140 millones de dólares. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones judiciales.

La incautación se produjo en un contexto de colaboración internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, donde Ecuador y Estados Unidos refuerzan sus lazos de cooperación. El tema adquiere relevancia en medio del debate nacional sobre la permanencia de bases extranjeras en el país vinculadas a tareas de apoyo logístico y combate al crimen transnacional.

