Policía desarticula célula de Los Lobos en Esmeraldas y detiene a 'La Doble P'

Once sospechosos fueron detenidos en un hostal que funcionaba como centro de acopio y descanso del grupo criminal

En el sector San Rafael – Valle Hermoso, la Policía Nacional ejecutó un operativo que terminó con la captura de 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Lobos. Entre los aprehendidos alias La Doble P, quien posee antecedentes por intimidación, asesinato y apropiación fraudulenta por medios electrónicos.

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), el Grupo Investigativo Anticriminal (GIA) y la Dirección General de Inteligencia (DGI). Según la información policial, el grupo operaba desde un hostal que servía como punto de acopio y descanso de los sospechosos.

Armas, dinamita y celulares fueron decomisados

Durante el allanamiento, los agentes hallaron un fusil, tres pistolas y un revólver. También encontraron 74 municiones de distintos calibres, cuatro alimentadoras, tres tacos de dinamita y siete teléfonos celulares que serán analizados por peritos.

“Con este operativo se neutraliza a una célula de alta peligrosidad vinculada a hechos violentos en la provincia”, indicaron fuentes policiales durante la intervención. Los objetos incautados y los detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales competentes para continuar con las investigaciones.

Operativo “Los Pepes” se extiende a cinco provincias

Asimismo, la Policía Nacional realizó allanamientos en cinco provincias en el marco del operativo 'Los Pepes', entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de octubre de 2025, según el ministro del Interior, John Reimberg. Esta acción busca desmantelar organizaciones criminales de alta peligrosidad en el país.

En total se ejecutaron 26 allanamientos en inmuebles de Manabí (Portoviejo), Pichincha (Quito), Los Ríos (Quevedo), Azuay (Cuenca) y Cotopaxi (Latacunga). Como resultado, fueron detenidas 12 personas, 11 ecuatorianos y un venezolano, entre ellos alias “Trompudo Guillo”, presunto cabecilla responsable de varios asesinatos, incluido el de una bebé.

