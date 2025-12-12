EE.UU. cancela programas de reunificación familiar para Ecuador tras detectar abusos

Estados Unidos anunció la eliminación de los programas humanitarios de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

Estados Unidos anunció este viernes 12 de diciembre la eliminación de los programas humanitarios de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos. La medida se sustenta en lo que el Gobierno estadounidense describió como “abusos” dentro de estos mecanismos de protección.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el fin del programa conocido como Family Reunification Parole (FRP) para los siete países. Con esta decisión, los beneficiarios que no cuenten con otra vía legal para permanecer en territorio estadounidense deberán salir del país a mediados de enero.

Según el DHS, los programas habrían sido utilizados de forma indebida, permitiendo que personas sin verificación suficiente accedieran a un beneficio migratorio diseñado originalmente para casos específicos. Por ello, el FRP regresará a un esquema de evaluación caso por caso, como estaba previsto inicialmente por el Congreso.

La disposición fue publicada en el Registro Federal y, de acuerdo con el anuncio, busca reducir riesgos de fraude, prevenir abusos y reforzar la seguridad nacional y pública.

El beneficio expirará el 14 de enero

El Gobierno informó que el beneficio del FRP expirará el 14 de enero, incluso si el periodo concedido al inmigrante aún no ha vencido para esa fecha. La única excepción aplica para quienes tengan una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que siga pendiente el 14 de enero de 2026. Si la petición es negada, la protección quedará anulada y la persona deberá abandonar el país de inmediato.

La terminación del programa también implica la revocación de los permisos de trabajo vinculados al FRP. Los afectados recibirán notificaciones individuales sobre los cambios.

Quienes no cuenten con un estatus migratorio para permanecer en Estados Unidos tras la fecha de finalización deberán salir voluntariamente antes del plazo. El DHS indicó que la aplicación móvil CBP Home podrá ser utilizada para reportar la salida.

El Gobierno estadounidense señaló que ofrecerá ciertos incentivos a quienes opten por cumplir voluntariamente con la salida, entre ellos asistencia financiera, apoyo para obtener documentos de viaje y exoneraciones de multas civiles para quienes califiquen.

