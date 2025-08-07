"La RC ha dejado de reflejar valores y principios": Carlos Vargas tras su expulsión

El asambleísta Carlos Vargas fue expulsado de las filas del correísmo en la Asamblea Nacional tras votar junto a ADN

Ya no son lo mismo que antes. Tras ser expulsado, el asambleísta Carlos Vargas expuso a través de una carta pública sus reparos con la Revolución Ciudadana que también lo llevaron a renunciar a seguir siendo parte del movimiento político.

A través de un comunicado, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión del asambleísta Vargas de sus filas. De acuerdo con el pronunciamiento, la razón es haber votado junto al oficialismo en el segundo debate de la reforma parcial para quitar el dinero público a los partidos.

Esta reforma parcial a la Constitución fue inicialmente presentada por el presidente Daniel Noboa. Además, es una de las siete preguntas que el primer mandatario ha planteado para la consulta popular prevista para diciembre de 2025.

🚨 No hay espacio para falsos revolucionarios, Carlos Vargas hoy votó nuevamente junto a la derecha neoliberal y el oficialismo, traicionando la equidad y la democracia que defendemos.



En la Revolución Ciudadana preferimos ser menos, pero íntegros.



La Patria se defiende,… pic.twitter.com/hzuNuUD1DF — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) August 7, 2025

Carlos Vargas se declara asambleísta independiente

A través de un comunicado, a diferencia de lo señalado por el correísmo, el asambleísta Carlos Vargas señaló que decidió renunciar al movimiento Revolución Ciudadana ha dejado de representar valores que un inició lo unió.

"La razón principal de mi renuncia es que, lamentablemente, he llegado a la conclusión de que el movimiento ha dejado de reflejar los valores y principios que nos llevaron a unirnos", señala Vargas en su carta y sostiene que actuará como independiente.

También señaló que su renuncia no es una decisión fácil, "pero creo que es necesaria para mantener mi integridad y coherencia con mis valores. En ese sentido, hago de conocimiento público que, a partir de esta fecha, me declaro asambleísta independiente (...)".

