Nueva baja en el correísmo: asambleísta Carlos Vargas es expulsado por votar con ADN

Otra baja en el correísmo. La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana anunció este 7 de agosto de 2025 la expulsión del asambleísta Carlos Vargas de sus filas en la Asamblea Nacional, luego de que haya votado junto al oficialismo.

De acuerdo con el pronunciamiento del correísmo, Vargas traicionó al proyecto político de la revolución ciudadana al haber votado junto a ADN en el segundo debate de la reforma parcial para quitar el financiamiento público a las organizaciones políticas.

El informe para segundo debate de la reforma parcial enviada por el presidente Daniel Noboa fue aprobada con 81 votos de los 77 necesarios para que sea ratificado. Con esta votación, la iniciativa pasará a las urnas para que sea aprobada por los ecuatorianos.

🚨 No hay espacio para falsos revolucionarios, Carlos Vargas hoy votó nuevamente junto a la derecha neoliberal y el oficialismo, traicionando la equidad y la democracia que defendemos.



En la Revolución Ciudadana preferimos ser menos, pero íntegros.



La Patria se defiende,… pic.twitter.com/hzuNuUD1DF — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) August 7, 2025

"Preferimos ser menos, pero íntegros": la respuesta del correísmo

A través de un comunicado, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana indicó que "preferimos ser menos, pero íntegros" ante la expulsión del asambleísta Carlos Vargas. Asimismo, sostuvo que eso demuestra que abandonó el proyecto del correísmo.

"Su voto junto a la derecha neoliberal y el oficialismo, en contra de la gente que juramos proteger, confirma que hace tiempo abandonó nuestros principios, traicionando a sus votantes a quienes, en su momento, rendirá cuentas", señala el comunicado.

El correísmo, además, recordó que "nació para transformar la patria: dar derechos, construir dignidad, edificar esperanzas, luchar por la verdad y la equidad. No nos vendemos al mejor postor, ni cedemos ante el poder de facto".

Esteban Torres, asambleísta de ADN, fue el encargado de presentar el informe para segundo debate de la reforma constitucional. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Asambleísta Carlos Vargas dice renunció y no fue expulsado

A través de un comunicado, a diferencia de lo señalado por el correísmo, el asambleísta Carlos Vargas señaló que decidió renunciar al movimiento Revolución Ciudadana ha dejado de representar valores que un inició lo unió.

"Mi renuncia no es una decisión fácil, pero creo que es necesaria para mantener mi integridad y coherencia con mis valores. En ese sentido, hago de conocimiento público que, a partir de esta fecha, me declaro asambleísta independiente (...)", dice la carta de Vargas.

El asambleísta, además, sostuvo que defenderá su ética y lealtad con sus votantes. Asimismo, que cree en la diversidad de pensamiento y en el diálogo democrático, pero también en la "necesidad de actuar en consecuencia con los propios valores (...)".

