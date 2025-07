Crisis interna en el correísmo: reunión en Quito no garantiza evitar una nueva baja

La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición en la Asamblea Nacional, atraviesa una crisis interna que se ha intensificado en las últimas semanas. A las divisiones ideológicas y el desgaste de liderazgo se suma una pérdida de cohesión legislativa, lo que llevó a una reunión de emergencia la noche del 15 de julio en la sede del movimiento, ubicada en el centro norte de Quito.

El encuentro, encabezado por Luisa González —presidenta nacional de la RC—, congregó a los integrantes del bloque para analizar el presente y futuro del movimiento. La cita se dio tras la salida de la legisladora Jhajaira Urresta, anunciada el pasado 10 de julio, y en medio de nuevas señales de distanciamiento por parte del asambleísta Carlos Vargas.

El legislador por Guayas ya había sido cuestionado por votar a favor de la Ley de Integridad Pública, promovida por el oficialismo (ADN). En redes sociales, Vargas denunció lo que calificó como una “cacería de brujas” al interior de la RC, luego de que se removiera al director cantonal de Salitre, afín a él.

“Solo me toca esperar mi expulsión por pensar diferente”, escribió el 13 de julio. No obstante, hasta el momento no ha confirmado oficialmente su salida del bloque. Consultada por EXPRESO, la jefa de bancada, Viviana Veloz, aseguró que Vargas aún forma parte de la RC y que incluso participó en el taller realizado el 15 de julio.

Durante ese encuentro, uno de los temas discutidos fue el criterio para evaluar el compromiso de los legisladores. Algunos asistentes propusieron que las votaciones en el Pleno no sean el único indicador de fidelidad al bloque, y que se consideren factores como el comportamiento político, la ética parlamentaria y el trabajo territorial.

Crisis al interior del correísmo

La tensión dentro del bloque se ha exacerbado recientemente tras la denuncia de violación a una menor contra el asambleísta Santiago Díaz, quien fue posteriormente expulsado del movimiento. A ello se suman los cuestionamientos que rodearon la candidatura presidencial de Luisa González, la cual generó inconformidad incluso dentro de la propia militancia, como quedó en evidencia en declaraciones filtradas de figuras como la prefecta Paola Pabón.

El panorama para la RC no es alentador. Desde que comenzó el actual periodo legislativo, la bancada ha perdido a Mónica Salazar, Sergio Peña, David Arias, Santiago Díaz, Jhajaira Urresta y, posiblemente, Carlos Vargas. De los 67 legisladores con los que inició el periodo en mayo de 2025, hoy solo mantiene con certeza a 61.

