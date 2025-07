Urresta a González: "Llegué al partido por lucha social, no por favores sexuales"

Jhajaira Urresta finalmente anunció su salida de las filas de la Revolución Ciudadana. La mañana del 10 de julio confirmó lo que era un rumor hasta la noche de ayer. Acusó directamente a la presidenta del movimiento Luisa González de llamarla "tuerta de mierda".

"Me llamó ‘tuerta de mierda’": Urresta denuncia insultos



“Con profundo dolor ha llegado a mi conocimiento la existencia de unos chats en donde Luisa González se remite a mí de una forma despectiva, baja, grosera y, a la vez, falta de sororidad llamándome tuerta de mierda”, declaró Urresta públicamente.

La ahora legisladora independiente reveló que, tras conocerse ese chat, se comunicó directamente con González y esta le respondió: “qué tengo que aclararte”. Para Urresta, lo dicho por González es una muestra de desprecio.

“Esto no puede llamarse compañera, camarada ni mucho menos líder”, sentenció Urresta. Pero la legisladora también se refirió a lo ocurrido con Santiago Díaz. Sobre este último pesa una denuncia por violación a una menor de edad. Dijo que no se trata de cualquier falta y que es un acto monstruoso y estará siempre del lado de las víctimas.

"No llegué por favores sexuales"



En una parte de su alocución, Urresta envió un mensaje a González. “Le quiero recordar señora Luisa González que llegué al partido por lucha social no porque me he vendido ni tampoco por favores sexuales”, manifestó.

Entonces, Urresta dijo declararse en rebeldía ante cualquier forma de poder que pretenda imponerle el silencio. “Desde este momento me declaro asambleísta independiente en acto de rebeldía con la frente en alto y con el compromiso de defender la lucha social”, concluyó la legisladora.

