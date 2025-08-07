¿Cuándo será la audiencia de la queja electoral contra la correísta Patricia Núñez?

La asambleísta de la Revolución Ciudadana enfrenta una denuncia electoral presentada por Juan Esteban Guarderas

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya definió fecha para la audiencia de la denuncia electoral que el exconsejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, presentó en contra de la asambleísta del correísmo, Patricia Núñez.

Guarderas denunció a Núñez por el presunto cometimiento de la infracción electoral de inducir al voto a favor de Luisa González durante las elecciones presidenciales de 2025. Esta infracción consta en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia.

La audiencia contra Patricia Núñez será a finales de agosto de 2025

Tras varias semanas, el juez de la causa, Joaquín Viteri, definió la fecha para la audiencia oral única de pruebas y alegatos de la denuncia electoral de Juan Esteban Guarderas contra de la asambleísta del correísmo, Patricia Núñez.

De acuerdo con la disposición del magistrado, la audiencia contra Núñez será a las 10:30 del 28 de agosto de 2025. La misma se realizará de forma presencial en la matriz del Tribunal Contencioso Electoral (CTE), ubicado en Quito.

La denuncia acusa a Patricia Núñez Ramos de inducir el voto a favor de determinada preferencia electoral. Flickr

La denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Patricia Núñez

El exconsejero Guarderas acusa a la asambleísta Núñez de haber inducido al voto a favor de la correísta Luisa González durante las elecciones presidenciales de 2025. En dichos comicios, Núñez también fue candidata para continuar en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, según los datos promulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), González perdió la elección frente al presidente-candidato Daniel Noboa, quien también logró un numero importante de asambleísta en la nueva Legislatura del periodo 2025 - 2029.

