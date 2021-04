Vero Ruiz del Vizo: "Enamórate de todo lo que te haga mejor persona"

La empresaria venezolana,Vero Ruiz del Vizo, especialista en estrategia digital, reina del bootcamp, habló para Tengo que decirlo.

1 "Adoro la música, soy de las personas que aún colecciona discos de vinilo. La música me transporta”.

2 “El 2020 ha sido un año muy lindo, pero también muy exigente a nivel profesional y personal. Miro atrás y mis bootcampers me recuerdan a mí cuando empecé a emprender. Yo tampoco sabía a dónde iba o cómo pasarían las cosas. Tenía 17 años y un sentido de urgencia por salir adelante luego de la muerte de mi madre. Gracias a Dios, tuve siempre buenos amigos y seres de luz o ángeles que me acompañaron”.

3 “El bootcamp nació de seguir mi intuición, aún sin saber cómo lo haría. Puse lo mejor de mí en cada etapa del proceso, lo que no solo hizo que fuera un proyecto exitoso, sino que esa energía atrajo personas que también están dispuestas a dar lo mejor de sí”.

4 “El esfuerzo por ser excelente en el valor que ofrece, genera frutos grandiosos y no importa que tu resultado no sea perfecto. Si continúas poniendo lo mejor de ti atraerás resultados cada vez mejores. Deseo que no puedan dejar de escuchar lo que nos dice el 2021, de adentro hacia afuera y a la vez de lo externo a lo interno”.

Vero es especialista en impartir cursos de bootcamp. Cortesía

5 “Aprendí que hay realidades que nos superan en escala e impacto. Que no estamos en total control de nada y que el mundo, la vida, pueden cambiar sin pedir permiso. Sin ser parte de la planificación”.

6 “Hay que viajar ligero, partir sin sobrepeso. Sin lo que cuesta trasladar. Por eso hay que escribir sobre lo que nos cuesta cargar y que nos hace difícil el recorrido, más lento, agotador y de alto costo”.

7 “Escojo siempre rodearme de personas que me inspiren. Si algo he aprendido en esta vida es que debemos mantener cerca a quienes nos impulsan a crecer y nos ayudan a potenciar lo que nos apasiona”.

8 “El mayor combustible para evolucionar es relacionarte con gente diferente a ti, que es ejemplo de voluntad y que está ahí para decirte justo lo que necesitas escuchar de manera amable y bondadosa. Esas personas que despiertan el sentido de urgencia para pensar, salir y hacer son sin duda un apoyo fundamental en cualquier proyecto de tu vida”.

9 “No te conformes con permanecer siempre en el mismo círculo, expande tus límites y verás cómo logras conectar con personas maravillosas que se vuelven parte de tu progreso. Quienes están a tu alrededor no tienen por qué tener tus mismas ideas o habilidades, basta que compartan valores y estén en la misma frecuencia para ser relaciones enriquecedoras”.

La venezolana es partidaria de explorar cambios que aporten a nuevos proyectos de vida. Cortesía

10 “Las mujeres no debemos dar explicaciones porque demostramos lo acertadas que son nuestras decisiones gracias a los resultados. Quiero que irritemos a los que creen que somos débiles, a quienes cuestionan nuestras pasiones los refutamos con resultados”.

11 “Empezar un proyecto implica subirse en una montaña rusa. Al principio está llena de incertidumbre y emoción. Tendrá momentos de velocidad y adrenalina. Pánico en las caídas libres y bajadas. Gritarás del susto y la emoción. Pensarás ¿cuánto dura esto?. Eventualmente, si nos mantenemos como equipo haciendo todo lo mejor posible, algún día pasará de ser una montaña rusa a un gran parque de diversiones”.

12 “Me resisto al conformismo, la mediocridad. Hay que vivir con pasión para crear cosas nuevas. El mundo necesita nuevas propuestas”.

13 “Cuando logras diferenciarte no solo llamas la atención, sino que te conviertes en punto de referencia”.

14 “Enamórate de todo lo que te haga mejor persona y más feliz, enamórate de la vida. Asegúrate de que todo lo que hagas sea con pasión y dando lo mejor de ti”.

15 “No hay caminos cortos y no existe una estrategia única ganadora. Cada plan es un traje hecho a la medida”.

Los bootcamps son cursos intensivos que proporcionan al estudiante herramientas para saltar al mercado laboral. El objetivo principal es que el alumno adquiera conocimientos prácticos y desarrolle proyectos propios que lo ayuden a potenciar sus capacidades.