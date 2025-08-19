Kia Tasman llega a Latinoamérica: la primera pickup de la marca es oficial

La pickup Kia Tasman debuta en Chile con diseño robusto, 4x4 avanzado y foco en el mercado latinoamericano

Robusto y versátil son los rasgos más visibles del nuevo modelo de Kia.

Kia marcó un hito importante en su estrategia regional con la llegada oficial de la Tasman a Latinoamérica, la primera pickup especialmente diseñada por la marca que fue presentada en Santiago de Chile, donde fue apreciada por distribuidores y líderes de la industria de más de 15 países.

Chile fue escogida como plataforma de lanzamiento para el debut regional, tras destacarse a América Latina como un mercado clave para el nuevo modelo.

El evento mostró la naturaleza dual del vehículo, que combina un diseño refinado y comodidad urbana con un rendimiento todo terreno robusto, bajo el concepto “Explora una nueva dimensión”.

“Kia Tasman fue diseñado para satisfacer a una base de clientes más amplia y diversa”, afirmó emocionado Steve Lee, presidente de Kia Centroamérica y América del Sur.

Durante la presentación, los participantes pudieron experimentar de primera mano los beneficios de rendimiento de su sistema 4x4 seleccionable, el diferencial trasero de bloqueo electrónico (e-LD), su construcción con carrocería sobre bastidor y una distancia al suelo de 252 mm, líder en su clase.

Según la marca, después de más de 1.777 pruebas de desarrollo y 18.000 ciclos de evaluación en condiciones extremas en todo el mundo, desde la nieve sueca y la sabana australiana hasta los senderos de América del Norte y los desiertos de Oriente Medio, Tasman ahora ingresa al mercado latinoamericano como una solución audaz, versátil y confiable tanto para la conducción diaria como para las aventuras exigentes.

