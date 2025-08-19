Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

kia Tasman
Robusto y versátil son los rasgos más visibles del nuevo modelo de Kia.Cortesía

Kia Tasman llega a Latinoamérica: la primera pickup de la marca es oficial

La pickup Kia Tasman debuta en Chile con diseño robusto, 4x4 avanzado y foco en el mercado latinoamericano

Kia marcó un hito importante en su estrategia regional con la llegada oficial de la Tasman a Latinoamérica, la primera pickup especialmente diseñada por la marca que fue presentada en Santiago de Chile, donde fue apreciada por distribuidores y líderes de la industria de más de 15 países.

RELACIONADAS

Chile fue escogida como plataforma de lanzamiento para el debut regional, tras destacarse a América Latina como un mercado clave para el nuevo modelo.

autos pequeños

Autos pequeños desaparecen en Europa por regulaciones, no por falta de demanda

Leer más

El evento mostró la naturaleza dual del vehículo, que combina un diseño refinado y comodidad urbana con un rendimiento todo terreno robusto, bajo el concepto “Explora una nueva dimensión”.

“Kia Tasman fue diseñado para satisfacer a una base de clientes más amplia y diversa”, afirmó emocionado Steve Lee, presidente de Kia Centroamérica y América del Sur.

Durante la presentación, los participantes pudieron experimentar de primera mano los beneficios de rendimiento de su sistema 4x4 seleccionable, el diferencial trasero de bloqueo electrónico (e-LD), su construcción con carrocería sobre bastidor y una distancia al suelo de 252 mm, líder en su clase.

Según la marca, después de más de 1.777 pruebas de desarrollo y 18.000 ciclos de evaluación en condiciones extremas en todo el mundo, desde la nieve sueca y la sabana australiana hasta los senderos de América del Norte y los desiertos de Oriente Medio, Tasman ahora ingresa al mercado latinoamericano como una solución audaz, versátil y confiable tanto para la conducción diaria como para las aventuras exigentes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comité Nacional de Salud Pública: quiénes lo integran y qué funciones tendrá

  2. Multas electorales en Ecuador: cómo consultar, formas de pago y fechas clave

  3. ¿Cuándo se inician las clases en la Sierra y Amazonía?

  4. Kia Tasman llega a Latinoamérica: la primera pickup de la marca es oficial

  5. Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Marcela Aguiñaga: "Hoy, el Ecuador de Rafael Correa ya no existe más"

  2. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  3. Bono de desempleo en Ecuador: requisitos y trámite tras un despido

  4. La expansión de plazas comerciales atrae inversión a Puembo

  5. Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaje de arancel en EE. UU.

Te recomendamos