Valerie Villalva: "No conozco la palabra depresión"

Extrovertida, emocional, alegre y descomplicada es como se mostró la presentadora de noticias de Teleamazonas durante nuestro con ella. Valerie Villalva compartió con EXPRESIONES su manifiesto para la sección Tengo que decirlo.

1 “A los 4 años fui una niña loca que cantaba y bailaba y hablaba hasta por los codos. En la pubertad me volví retraída, pegada a mi mamá hasta para ir al baño. No era nada sociable, pero con el tiempo retorné a mis raíces, que es lo que ves ahora (risas)”.

2 “Siempre quise estudiar Comunicación, pero mi mamá me decía que me inclinara por los números. No tenían mucha fe, al final se dieron cuenta que era lo mío y aquí estoy”.

3 “Ya llevó ocho años en la televisión, de los cuales hace seis formo parte de Teleamazonas. El primer medio donde laboré fue Canal Uno”.

4 “En el ‘lindo canal’ me lancé al ruedo. Nunca había presentado un noticiario. Amo todos los reportajes que tengan que ver con historias con contenido social. Siento que puedo acercarme a las personas. Los que más me marcaron fueron el terremoto de 2016 y la pandemia que vivimos hasta hoy”.

5 “Mi mayor metedura de pata se dio durante un temblor muy fuerte en Guayaquil. Tenía una semana de haber ingresado a Teleamazonas. Recuerdo que eran las 06:15 y estando al aire me quedé estática, agarrándome fuerte de Luis Antonio Ruiz”.

Confiesa tener mal genio, pero afortunadamente se le pasa enseguida. Gerardo Menoscal

6 “Amé el tiempo que compartí el mismo set con Liz Valarezo y Dayanna Monroy. Fue espectacular, me llevo bien con todos mis compañeros”.

7 “Me encantaría algún día ser la dupla de Alfonso Espinosa de los Monteros”.

8 “Definitivamente, la vida es un musical. Me encantaría actuar en Mamma mía!

9 “Soy fanática de The Beatles a morir y si hablamos de Paul McCartney, mi canción es My love”.

10 “Soy una rocola, disfruto cantar, no importa si lo hago bien o mal”.

11 “No conozco la palabra depresión, gracias a Dios”.

12 “Reconozco que me estreso, soy impulsiva y mal genio, pero también alegre y chistosa. Sé que suena contradictorio, pero es así, exploto y se me pasa rápido”.

La comunicadora admira a Alfonso Espinosa de los Monteros, desea ser su dupla. Gerardo Menoscal

13 “Me peleo en el tránsito de Guayaquil, he tenido encontrones en la calle”.

14 “De no ser comunicadora, sería abogada. Tengo alma de justiciera”.

15 “Siempre he laborado en noticias de la comunidad, en la calle, los barrios, escuchando a la gente, visitando a la autoridad, pero por la pandemia estoy más enfocada ahora en temas médicos”.

16 “Me casaré en septiembre. Llevo seis años con mi novio, Pedro, tiene una profesión distinta a la mía. En personalidad somos distintos, hacemos buen match. Me costará dejar a mi mamá, Lolita, pero viviremos cerca de ella”.

17 “Creo mucho en las energías. Llevo una turmalina negra para las vibras, es más fuerte que la pulsera roja”.

18 “No acepto la mentira ni lo que tenga que ver con la corrupción, rechazo todo lo que afecte a terceros”.

19 “Si un periodista incursiona en la política porque su misión es servir, bienvenido sea, de lo contrario, se equivocó en su profesión desde el inicio porque si eres una buena persona, eres buen periodista”.

20 “Si voy al cielo, san Pedro me dirá: ‘Cálmate hija, bájale un poco al enojo (risas)”.