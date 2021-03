Alejandra Paredes: "Michelle Obama me inspiró a ser activista"

Alejandra ha actuado en series de TV como La pareja feliz y Antuca me enamora.

El reconocimiento de la Sociedad Femenina de Cultura ha sido un estimulante para que la actriz ecuatoriana Alejandra Paredes continué batallando contra el machismo desde su trinchera como artista. He aquí su manifiesto para Tengo que decirlo.

1 “Desde hace tiempo que quería estar inmersa en el activismo a favor de la mujer, tenía ganas de hablar, de conversar y exponerme, pero los tiempos no eran los adecuados”.

2 “Creo en el empoderamiento femenino, en apoyarnos en nosotras y no en sabotearnos. Hay que autorreconocer lo que hemos logrado, más allá de cualquier labor que realicemos en esta sociedad”.

3 “Michelle Obama me inspiró a ser activista cuando la vi felicitando a Beyoncé. Solo tenía elogios para ella. Eso tenemos que hacer entre nosotras”.

4 “Las mujeres debemos hablar desde el amor propio y la autovaloración en todo lo que hacemos”.

Su proyecto Hey reina llamó la atención de la Municipalidad de Guayaquil. Gerardo Menoscal

5 “Si las mujeres hablasen con ellas mismas, saldría la verdad de lo que hay dentro de cada una, se descubrirían, entenderían y sabrían llegar a las demás”.

6 “Las ventanas con las que hoy contamos nos permiten no solo hablar, sino también mejorar y reflexionar lo que pasa en nuestro entorno”.

7 “Lo que actualmente vemos en la sociedad, responde a la falta de valores y de educación. La violencia no tiene género, está intrínseca en el ser humano, pero no hay que fomentarla, nos afecta a todos. Eduquémonos”.

8 “La mujer de hoy en día está consciente de lo que le afecta y lo dice. No se trata de victimizar, sino de visibilizar lo que no está bien”.

9 “Es un momento histórico el que vivimos nosotras. Años atrás no teníamos ninguna exposición y no nos hacían caso. Ahora tenemos una voz, no importa si eres niña, adolescente o adulta” .

La actriz pretende crear conciencia en sus congéneres desde el amor propio. Gerardo Menoscal

10 “Que los medios hablen de acoso, de violencia de género y abusos es algo positivo y lo aplaudo. Cada uno desde su espacio debe combatir y formar parte activa de estos temas con solo una pregunta: ¿qué puedo hacer?”.

11 “Cuando llegamos a amarnos establecemos los límites y nos ganamos nuestro propio respeto y el de los demás. Ya sabes el sendero por el que tienes que caminar”.

12 “¡Hey reina! es el proyecto feminista en el que estoy inmersa y en el que la Municipalidad de Guayaquil se ha sumado. Hace poco realizamos un conversatorio maravilloso con 60 mujeres, con charlas y dinámicas incluidas. El video será transmitido en diversas áreas que la entidad administra, como la metrovía”.

13 “El feminismo no se trata de rivalizar con los hombres y presentarlos como victimarios. Insisto, la violencia, la injusticia y la desigualdad no tienen género. Sin embargo, el machismo persiste y nace en el núcleo familiar”.

14 “Mi esposo me apoya al ciento por ciento y está conmigo en esta iniciativa. Tengo dos hijas a las que aliento y no les impongo nada. Espero que ellas descubran su vocación, pero siempre les digo que son campeonas e importantes en este mundo, potencializo sus cualidades y fortalezas. Es un camino constante como madre e hija. El ejemplo lo es todo”.

TODO SOBRE ¡HEY REINA!

“Nació como un monólogo. Quería trasladar el teatro hecho por mujeres a un audiovisual. Me acordé de Xiomara Crespo, con quien trabajé antes en un cortometraje. Ella trabaja con Carla Morales, le transmití mi idea y le enseñé el texto. Hice la convocatoria y enseguida aceptaron compañeras y amigas a quienes aprecio y admiro. Érika Vélez, Pamela Cortés, Hilda Saraguayo, Montse Serra, Heidi Ortega, Katty García, Priscilla Negrón, Prisca Bustamante, Alejandra Suárez, Marina Salvarezza. Es activismo ciento por ciento, un dar y compartir. Ha salido tan bonito que queremos llegar a todas las mujeres a través de cada frase pronunciada frente a un espejo al que al final del día digamos: ‘Sí lo estoy haciendo bien’. El material está en YouTube y en las cuentas de Instagram de cada una de ellas”.