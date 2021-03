Fernando Villao, el paradero del actor ecuatoriano continúa incierto

Desde hace días circula la noticia del supuesto secuestro de Fernando Villao, conocido en Ecuador por producciones como 3 familias y El combo amarillo. El artista era parte del elenco de la obra Cuarentena, cuyas últimas funciones fueron anunciadas para este último fin de semana.

Se habló de un rapto y que sus captores no se habían comunicado con ningún familiar o conocido del artista. No hubo quienes pensaron que se trataba todo de un ardid publicitario, pues el plagio no tuvo repercusión en los medios serios del país.

EXPRESIONES se contactó con Johan Yépez, productor de la obra teatral en la que hasta hace poco el artista compartía escenas con Jefferson Herrera, Martín Calle, Isidro Murillo y Oswaldo Segura para saber acerca de la situación real del recordado 'Guardia Piguave'.

Fernando (el último a la derecha) visitó Diario EXPRESO hace un mes para la promoción de la obra Cuarentena. Juan Faustos

"Lo del secuestro no es verdad, nunca ocurrió, lo que sí es cierto es que está desaparecido pero a buen recaudo", indicó Yépez, quien además manifestó que la decisión de Fernando Villao responde a amenazas que habría recibido por parte de personas que le prestaron un dinero y que el actor no ha podido cancelar. "Lastimosamente recurrió a gente que no debía. Él no ha dicho dónde está por motivos de seguridad. Nosotros continuaremos un fin de semana más debido a la gran acogida que ha tenido Cuarentena", afirmó el productor teatral, quien agregó que en la trama se justifica la ausencia de Villao.