Mafer Ríos: "No soy grosera ni ofendo al momento de evaluar"

María Fernanda Ríos se considera directa y frontal pero no una bruja.

Samantha Grey, Mafer Pérez y Denisse Angulo han manifestado su descontento con la evaluación que les ha dado Mafer Ríos, la jueza de Soy el mejor, de TC. Ellas señalan que carece de tino al momento de dar su veredicto.

La también actriz se defiende y afirma que en los programas concurso de este país la gente no está acostumbrada a escuchar críticas, sino lo que les conviene y agrada. "A mí me contrataron para ser jueza, entonces ese es mi papel", comentó a EXPRESIONES.

La recordada 'Selva Monina' de El combo amarillo sostuvo que si a algún participante le dice que le falta agilidad por su sobrepeso, por ejemplo, es por su bien, para que tome conciencia que debe mejorar y no debe tomarlo a mal. "No soy grosera ni ofendo al momento de juzgar un desempeño en el escenario, nunca ha sido mi estilo, reconozco que soy directa, real y frontal, pero eso es diferente".

Ríos se admira que la gente se queje por una crítica constructiva cuando en espacios extranjeros como Show Match o cualquier franquicia de You've got talent aniquilan la autoestima del competidor. "Si ellos estuvieran en cualquiera de estos espacios terminarían con el psicólogo, te lo apuesto. Imagínate una Moria Casán que los juzgue, no me quiero imaginar", apunta.