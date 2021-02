Carolina Jaume: "A Efraín Ruales hay que honrarlo sin circos mediáticos"

Es bien sabido que el fallecido presentador de televisión Efraín Ruales era de pocos amigos. En el mundo de la televisión y del arte, estos apenas se pueden contar con los dedos de las manos. De ese grupo consta Carolina Jaume. Ambos se conocieron en 2005 cuando coincidieron en la telenovela Pura boca, a partir de ahí forjaron una relación muy estrecha que se mantuvo hasta el final. EXPRESIONES contactó con el nuevo rostro de Soy el mejor, reality de TC que se estrena en los próximos días.

Usted creció junto a Efraín Ruales en el mundo de la televisión, compartió con él no solo en diversos espacios, también estuvo presente cuando él le declaró su amor a Alejandra delante de su padre en un restaurante de Samborondón. ¿Con qué se queda de él?

Con su amistad, con su lealtad y cariño. Recuerdo que cuando tuve ese problema legal el año pasado, él me abrió las puertas de su casa y me invitó a almorzar junto a Nachita. Vivimos muchas cosas juntos que están registradas en fotos y videos, pero no me corresponde publicarlos. Él siempre creyó en mí, me quedo con lo fácil que él volvía las cosas complicadas. Él tenía una facilidad para quitarte pesos de encima con una palabra, un gesto. Le gustaba escuchar.

Pero también están aquellas personas que cuestionaban su forma de ser, que a veces no saludaba, no hablaba y tenía una actitud poco amable.

Bueno, quizá no saludaba, pero era muy entregado a sus amigos. Él era incondicional y muy expresivo y cariñoso. Me siento afortunada de haber sido seleccionada en ese grupo de amistades. A mí me decía ‘Jaumita’... (se contiene para no quebrarse), tengo mil anécdotas para contar. Cuando asistí al funeral, una parte de mí se fue en ese ataúd, ya no tengo lágrimas, dos días antes me despedí también de tía Gisella.

¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

En diciembre, y nos dijimos lo mucho que nos queríamos. Era como mi hermano. Cuando fui a su sepelio me arriesgué porque no dejaban ingresar a todo el mundo. Su familia permitió que estuviese ahí y vi cómo gente del medio que estaba a mi lado, que compartió con él, se quedó sin poder entrar al velorio porque no se les permitió el paso.

Carolina comenta que siente pánico al conducir y que la luz del semáforo esté enroja . Gerardo Menoscal

¿Y qué piensa de estos homenajes póstumos que le hacen algunas personas del medio, donde él aparece y hablan bien de él?

Todo muerto es bueno. Puedo decirte que él era especial, pero con la gente que él quería y apreciaba, era muy simpático. Trabajé con él, era un cuaje de risa, pero él no se abría con todos. Recuerdo que le dije a Dora West cuando llegó a En contacto que ahora lo iba a conocer (sonríe). Pero bueno... no tuvo el tiempo.

¿Qué le decía él a sus amigos?

Que no se estancaran, que no se quedaran en la zona de confort. Él generó trabajo, ayudó a actores, los invitó a sumarse a sus proyectos. Él era muy creativo y solidario. Le gustaba dar la mano (pausa). Yo digo que él no murió, lo eliminaron.

¿Cómo fueron esos momentos previos a la despedida final en el camposanto?

No sabía qué hacer, solo quería darle un beso a Alejandra y a la familia de Efraín, pero ignoraba si iban a dejarme entrar, el asedio de los medios, pero pude despedirme de él y decirle lo mucho que lo quería. Lo bueno es que se lo dije en vida. Me ha llamado gente de la televisión o de otros medios audiovisuales para que hable de él, pero no lo haré.

¿Por qué?

Siento que a la persona hay que honrarla no solo en vida, a él no le gustaba la farándula ni los circos mediáticos. Desde que él falleció no he subido una sola foto con él. No es coherente un día llorarlo y al otro día aparecer comiendo y riendo en un restaurante por un canje.

Pero la vida sigue....

Sí, pero a mí ha costado. Fue una semana en la que me costó decir ‘vamos, levántate, hay que seguir’. Estoy con pánico de conducir, de estar en un semáforo en rojo. No entiendo por qué se fue una buena persona como era él.

¿Quiénes eran, además de Carolina Jaume, parte de ese grupo de amigos verdaderos de Efraín?

Puedo nombrarte a Víctor Aráuz, Érika Vélez, Claudia Camposano, el Chino Moreira, Álex Vizuete, Catrina Tala, Erick Mujica, Juan Carlos Román y Christian Maquilón. Mira sus estados en las redes sociales, todos han sido prudentes con su muerte. Todo lo que vivimos con él se quedará con nosotros.

¿Cree que algún día se sepa quiénes son los responsables de su asesinato?

Espero que sí y que siga la presión social por descubrirlo. Sus amigos hemos mandado a hacer unas vallas exigiendo justicia no solo por él, sino por otras voces que silenciaron. Mira, yo no soy una persona religiosa, pero él una vez me hizo orar y ahí tengo la grabación. No eliminaré ningún recuerdo de él. En uno de esos vídeos vi a Claudia Camposano, pudimos reencontrarnos luego de estar distanciadas por mucho tiempo por diferencias que pudimos superar y ese fue Efraín, quien siempre quiso que dejáramos el orgullo a un lado y lo logró.

"Efraín era un tipo real. Era el que te hablaba de Dios, pero también el que se tomaba un trago sin que nadie lo grabe o le tome fotos. Le encantaba comer, el buen vino y el tequila de café. Era un ser humano, no el hombre perfecto, pero sí feliz, que cuidaba su privacidad y sus amigos la respetaban".