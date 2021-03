Roberto Ayala: "No sé lo que es volar con 'brownies', mis vuelos son comprobados"

Alegre, relajado, bromista y sin filtros es como se mostró Roberto Ayala Vasco al compartir su manifiesto para nuestra sección Tengo que decirlo. Durante el encuentro, el ganador de MasterChef Ecuador hizo importantes revelaciones.

1 “Antes de MasterChef, participé en pequeñas cosas en la televisión y estuve en una película Horas exhaustas. No soy actor profesional pero hay que hacer de todo y yo he hecho hasta stand-up”.

2 “Todos los recursos de los que te puedas valer para competir y ganar son válidos”.

3 “Si eres una persona lineal no tienes mucho que ofrecer en un reality, debes tener un mambo que te destaque o cierto nivel de locura”.

4 “Se me zafa un tornillo no solo en la cocina sino en el día a día, trato de cualquier situación o conversación llevarla al lado humorístico. Llegas a los demás siendo creativo y teniendo inventiva”.

5 “A la gente le llama la atención que sea alguien de deportes extremos, hago motocross y estoy aprendiendo a surfear”.

Roberto enfatizó que le gustaría perderse en una isla con una cuencana. Gerardo Menoscal

6 “Lo más inmediato es dar esa vuelta por todo Ecuador y combinarla con gastronomía. Conocer gente que cocine y practique deportes al aire libre. Quiero vibrar”.

7 “No tengo en la mira un programa de cocina, quiero consolidar la marca como tal en temas de alimentación y empezaré por Guayaquil con un ‘dark kitchen’”.

8 “El tema del pilotaje está en pausa. Muchos pilotos estamos con licencia no remunerada y eso me da la libertad de hacer lo que hago. Si no hubiera pandemia, MasterChef no existiría para mí”.

9 “Toda mi familia cocina, pero lo mío fue autoeducación, empecé a experimentar y me nutrí por mi cuenta con lo que veía”.

10 “No suena descabellado poner alimentos sobre el cuerpo de una mujer, pero, ¿qué pasa si me empacho? Sería bochornoso embarrarse o dejarla ahí con la comida encima. Prefería darle de comer a la chica y luego nos comemos”.

Amante de los depertos extremos, también practica box y aprende a surfear. Gerardo Menoscal

11 “Mi cita ideal sería con comida asiática y hacerlo con las manos, es más sexy”.

12 “Soy muy malo para pintar y tengo una letra horrible. No soy habilidoso en otros tipos de arte que no son el culinario”.

13 “No negocio con los valores ni con nada que afecte o dañe a terceros. Evito lo que no es legal”.

14 “No quisiera dejar de volar nunca, así sea que abandone la aviación comercial. Estar en el aire es una actividad surreal que dista mucho de lo que solemos hacer”

15 “No sé lo que es volar con ‘brownies’. El tema de la marihuana en los negritos es muy fuerte. Mis vuelos son comprobados (risas). Nunca me verán como El señor de los cielos”.

16 “El viaje más loco es el que hice de California a Guayaquil, atravesando toda la costa de Estados Unidos. Fueron más de 30 horas de vuelo, increíble”.

17 “Me gustaría perderme en una isla con una chica de acento cuencano y quedarme encerrado en un ascensor con alguien de Guayaquil, charla interminable”.

18 “Me he topado con pasajeros que me han invitado un trago mientras piloteaba en vuelos privados”.

19 “Soy de pasos chiquitos pero seguros”.

20 “Es bueno poner el piloto automático cuando estás ante una circunstancia que puede agravarse si es que no tomas cartas en el asunto”.engo que decirlo

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

No le resultó nada fácil establecerse como un piloto de aerolíneas.

Empezó a volar como profesional en 2010 luego de tres años de esfuerzo.

Tiene fobia a los puentes.

Su rincón favorito es Ayampe.

No olvida el primer amor (lo tuvo a los 17 años).

Le gustaría tener un vuelo trasatlántico.

Tomó con gracia los memes románticos que le hicieron con la jueza de MasterChef, Carolina Sánchez.

Considera la cocina como un lugar apasionante, pero al mismo tiempo denso y con mucha tensión sitoca compartirla.

Para no perder el equilibrio boxea, cocina y escucha música.

Le gustaría noquear a un par de políticos.

Le cuesta perdonar, controlar la ira, cortar relaciones y decirles adiós.

Nunca ha sido infiel.

·"Mi epitafio dirá que hice lo que me dio la gana y nunca me rendí"