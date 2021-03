Mafer Ríos: "No me creo nada, yo soy"

En una nueva entrega de Tengo que decirlo, la diseñadora, actriz, cantante y bailarina, Mafer Ríos, rompió mitos y aclaró verdades en torno a lo que por varios años se ha dicho de ella.

1 “Regreso a la televisión pegando y pisando fuerte. Estoy superfeliz. Pero nada es casualidad, yo me preparé para este momento”.

2 “Hace tiempo que cuido mi cuerpo, mi mente, mi imagen y lo que ven en Soy el mejor es el resultado de mi evolución. Un año en que he venido trabajando en mi marca”.

3 “Hay que prepararse en todo. Y yo soy súper curiosa, hace poco aprendí a bailar en tacos y con sensualidad”.

4 “La María Fernanda Ríos que conocieron hace más de una década dejó de ser la chica ingenua que dibujaba pajaritos en el aire”.

5 “Hay gente que me conoce por este nuevo proyecto. No todos tienen que conocer mi carrera, pero son 20 años de partirme el alma, de sacrificar inclusive a mi familia y dejar de disfrutar de mis perritos que son como mis hijos”.

6 “He vivido más en un set de televisión que en mi casa. En el tiempo de Ecuavisa, solo me faltaba llevar el colchón para dormir. Pero esta es mi pasión”.

La artista confesó que aún existe amor hacia su exesposo. Gerardo Menoscal

7 “Me critican por ser estricta en Soy el mejor, pero cuando estuve en Ecuador tiene talento hice exactamente lo mismo. Siempre he sido frontal y directa y no soy ciega”.

8 “Entiendo que es duro pararse al frente de un escenario y ser juzgado, pero si ya te metiste a soldado tienes que aprender. Quien concursa en un programa debe estar consciente que hay que competir por ser el mejor y por la causa social que cada uno persigue”.

9 “La gente no está preparada para escuchar las críticas. Trato de ser honesta y franca, pero aquí están acostumbrados a oír lo que les conviene, y por eso ganas enemigos. Cuando deberías valorar una postura contraria porque te sirve”.

10 “Si los participantes de un reality ecuatoriano fueran evaluados por jueces de programas concurso en Argentina, terminarían con el psicólogo, pero acá no queremos show, sino centrarnos en la ayuda social y que se vea el lado positivo en todo”.

11 “Debemos esforzarnos por competir de tal manera que podamos hacerlo pensando en que nos ven internacionalmente. Siempre pelearé por la calidad y el profesionalismo. Yo lo he hecho por mí y me ha costado, no es fácil, pero se puede”.

12 “No entiendo por qué las personas se quejan de tonterías cuando tienen salud y están completas para hacer lo que quieran, deberían ser agradecidas con la vida. Cuánta gente se fue de este mundo debido a la pandemia”.

13 “Sigo con mi marca, retomé mi tienda de ropa en noviembre pasado. Soy una trabajadora incansable, canto, bailo, actúo y soy una mujer de negocios. Tengo un diplomado en asesoría de imagen, no soy una improvisada y toda la vida tuve buen gusto, cometí errores, pero así se aprende”.

La jueza de Soy el mejor se considera estricta pero no grosera a la hora de evaluar. Gerardo Menoscal

14 “Todo está bien ahora con Carolina Jaume. Inclusive hablé con la producción del canal. No tenía ningún problema en darle una segunda oportunidad y quizás ella a mí también, espero que continuemos en la línea del respeto. No debes irte de esta vida peleado con alguien”.

15 “Por las malas experiencias, soy muy difícil para tener amigos, lo que sí tengo son buenos compañeros de trabajo. No me hago mala sangre. Mis verdaderos amigos están fuera del medio y son contados”.

16 “Yo me gradué en redes sociales hace cinco años cuando surgió el incidente de la chica atea. Hubo mucha gente que insultó y me amenazó. Fui objetiva en mi crítica, pero lastimosamente todo fue tergiversado, porque jamás la discriminé por su religión. Cansada de tanto ataque, exploté y empecé a defenderme porque si no lo hacía me volvía loca. Desde ahí, jamás me quedo callada ante una ofensa”.

17 “Nunca se me subieron los humos a la cabeza. Soy buena amiga, acolitadora, no envidio. Confunden ser diva con ser exigente y lucir impecable”.

18 “Ser popular o conocida en este medio no ha sido impedimento para no saludar y ser educada. Me tomo fotos, contesto y la respuesta de la gente está ahí cuando salgo a la calle, siento su cariño y respeto”.

19 “He aprendido a controlar mi paciencia y bueno, debo reconocer que antes la farándula era muy agresiva y publicaban o decían cosas sin consultarme o preguntarme. Me inventaban desde amores hasta divismos. La ley de comunicación sí fue positiva en varios aspectos”.

20 “Mi exesposo (Miguel Ángel Álvarez ‘Thor’) nunca fue un mal hombre ni me usó ni me dejó. Fui yo quien tomó la decisión y recuerdo que él entró en shock. La decisión de separarme se debió a que quería descubrirme sola. Fue un error haberme casado, pero aprendí. El amor por él no desapareció... él se merece algo mejor y brillar con su propio talento”.

21 “En estos momentos no estoy preparada para una relación. El día que la tenga de nuevo será porque estoy segura que cada uno tendrá su espacio”.

22 “Me gusta la televisión real, lo orgánico, la gente se da cuenta cuando algo es falso y ser un referente aspiracional”.

23 “Quiero que la gente me quiera por mi trabajo y por mi talento y no por mi vida privada, eso no me da plata”.

24 “He cambiado para mejor y mi esencia sigue igual, con el mismo propósito de buscar lo mejor para el mundo, para mi familia y para mí, obviamente”.