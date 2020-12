Mare Cevallos se defiende otra vez en las redes sociales

"Cuando puedas parir, me avisas", escribió una usuaria de TikTok en la cuenta de la actriz ecuatoriana Mare Cevallos, quien salió al frente de este y otros cuestionamientos respecto a los roles endilgados a su género.

"Me dicen que una mujer real es la que tiene su período o la que da a luz... entonces ¿si me da una infección en el útero y me lo extirpan, dejo de serlo?, ¿si ya no menstrúo y llega la menopausia, significa que no soy una mujer real?, increpó en la popular red social en la que tiene cerca de 180.00 seguidores.

La misma interrogante se la formuló en el caso de que hipotéticamente no pueda quedar embarazada por diversos motivos y si eso la aleja de los cánones en los que la sociedad y el mundo definen lo que es "ser una mujer". "Es que no tiene sentido", añadió la artista guayaquileña.

No es la primera vez que la actriz de producciones como Sharon la hechicera o Sí se puede, se enfrenta a quienes la molestan por su tono de voz o por manifestarse en diversos temas que van desde los gustos de un hombre o una mujer a la hora de vestir o tener un pasatiempo a lo concerniente a la identidad de género.