Karen Minda: "En la farándula hay muchos tentáculos cochinos"

1. “La pandemia nos cambió el corazón a muchos, por eso decidí dejar de hacer farándula para dedicarme a la investigación y al periodismo político”.

2. “No sabía cómo volver a la televisión con mi estilo sarcástico cuando estaba con el alma quebrada por el coronavirus, pero lo hice”.

3. “No podía reír ni hablar de la gente como antes, así que cambié el contenido de a poco, alternando bloques de farándula con lo social y lo político. Pero al final me quedé con esto último, al ser aceptado de inmediato no volveré a la farándula”.

4. “Dejé la maldad y la burla, que también son formas de protestar, porque en la farándula no podía hablar de frente. Estos personajes eran amados por los ecuatorianos y yo era atacada, pero eso cambió”.

5. “La política es odiada en este país, ahora sí les doy palo a sus protagonistas porque se lo merecen”.

6. “Nunca he bajado la guardia y me he mantenido en la lucha porque en la farándula hay muchos tentáculos cochinos. Existen cosas corruptas que antes quedaban en un rumor y nadie las exponía. Yo lo hice”.

7. “Ahora estoy frente a un mundo más oscuro y pesado, hay mucho dinero y mi cabeza puede tener un precio. Sin embargo, me siento cómoda con lo que hago”.

8. “Muchos no lo saben, pero mis comienzos en el periodismo se remontan a la época en que trabajé con José Delgado en Gamavisión. Él no me dio la oportunidad de ser reportera, me encargaba de archivar el material, pero por mi lado investigaba, entregaba documentos”.

Asegura que la diabla no es un personaje, aunque en casa es un ángel. Juan Faustos // EXPRESO

9. “No he tenido un ‘stop’ en lo que creo. En la ley de la sexualidad llamé la atención, quitándome la ropa. Cuando hice los shows eróticos estilo burlesque, nunca vistos en Ecuador, viví de eso por ocho años y así compré mi primera casita”.

10. “La gente me critica, pero igual me ve y consume lo que hago. Siempre busqué estar en el medio y aquí estoy, aunque me ha costado mucho. Hoy tengo mi propio canal de YouTube, que cuenta con más de 85.000 suscriptores”.

11. “A mí no se me pasa la mano, es lo que Ecuador necesita ahora. Me baso en documentos, puede que me adelante, pero solo faltaría la sentencia. Si digo que alguien es culpable es porque lo es. No sé si tenga enemigos y la verdad es que no me interesa”.

12. “Diabla no es un personaje, soy yo. Karen Minda frente a la cámara saca la diabla que lleva dentro. Pero sé que cuando muera me iré al cielo”.

13. “Soy un ángel en casa, cuando estoy con mi marido y mis dos hijas, son ellas las que me dominan. Realmente soy más ángel que diabla”.

14. “Quienes dicen que soy una mala persona no me conocen. Vengo comiéndome las verdes y las maduras. He pasado por rechazos y se me cerraron muchas puertas”.

15. “No siento que tenga un poder, ni estoy resentida con el medio, yo me he ganado un puesto. Puedo adaptarme y reestructurarme en este oficio que es muy duro”.

16. “No he recibido amenazas y, si las recibo, eso no impedirá que siga hablando. Muchos le temen a mi lengua” .

Karen asegura que con esfuerzo ha conseguido el lugar que siempre quiso. Juan Faustos // EXPRESO

17. ”Gabriela Pazmiño pidió que la justicia me investigara y la denuncia la hizo su marido, Dalo Bucaram. No puse un abogado porque eso no procedió. Eran vídeos que, a manera de parodia, decían que lo que ella proyectaba en sus redes no era real. Nada pasó y el caso pronto prescribirá”.

18. “Si estás en televisión, no debes mentir. Estoy para desenmascarar a quienes engañan al pueblo. Me llaman ‘la mujer de hierro’, ‘la justiciera’. Yo estoy sola, no tengo el amparo de ningún canal, pero estoy segura de cada cosa que digo al aire. No le temo a los ídolos de barro”.

19. “El único poder en el que yo me amparo es el pueblo, así lo percibo y siento, es el que pelea por mí y me protege”.

20. “Si mantienes tu vida privada, yo la respeto, pero si la expones, no. El rechazo del televidente es por la falta de autenticidad. Si dije algo de la sexualidad de Carlos José Matamoros es porque él se metió conmigo al decirme que no soy mujer. Respondí y me defendí”.

21. “Para el pueblo es imperdonable que Flor María sea amiga de Gabriela Pazmiño. Es obvio que ella ha formado su patrimonio con trabajo, pero esa amistad es su condena. La actitud de esta sociedad ardida es tan machetera que corta la cabeza a todos por igual”.

22. “No pongo más leña al fuego, simplemente digo mi verdad y lo que pienso de lo que vemos a diario”.

23. “Carolina Jaume hizo pacto con esas páginas cochinas de farándula que hay en Internet y ahora se le viró la tortilla”.

24. “Lo que perjudica a Miguel Cedeño es su silencio frente a lo que le ocurre a su hermano. Él debería aclararlo, convocar una conferencia de prensa y abrir su corazón, que no solo lo haga para el show. Los culpables de estos linchamientos son ellos mismos”.

Debe saber que...

* Duerme tranquila y con muy buen sueño.

* Es dueña de un centro estético.

* No toma, no fuma, no farrea y hace mucho ejercicio.

* No tiene amigos en la farándula.

* Admira a Mariela Viteri, no a Marián “porque es la diabla mayor”.

* La luz de su vida es su pareja, Daniel Peña.

* Su color: El rojo.

* Sus actores favoritos: Anthony Hopkins y Scarlett Johansson.

* Su libro: 'Hombre rico, hombre pobre', de Irwin Shaw.

* Su debilidad: Los mariscos.

* Su especialidad: Ceviche de camarón.

* Una virtud: La inteligencia.

* Un defecto: Ser emocional.

* Una frase: “Caiga quien tenga que caer”.

Fotos: Juan Faustos // EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Julio Rangel (IG: @julitorangel). Peinado: Iván Baque (IG: @ivanbaqmakeup). Vestuario: Boutique Venecia: (IG @venecia_boutique). Fotomontaje portada: Miguel Rodríguez // EXPRESO.