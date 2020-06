Nicole Holguín: "Si no fuese artista, sería ufóloga"

Divertida, original, ocurrente y sensible, así se reveló la creativa guayaquileña Nicole Holguín en esta nueva edición de Tengo que decirlo, el manifiesto.

1 “Tengo que controlarme con las redes sociales y el celular. No soporto ver páginas o aplicaciones abiertas, correos o mensajes pendientes. Es una maña terrible”

2 “No supero mi fobia a los grillos”.

3 “Me molesta sobremanera la injusticia, sobre todo cuando alguien se va en contra de una persona más débil. Ahí saldré con uñas y dientes”.

4 “Cuando se trata de ayudar a alguien, soy una ‘wonder woman’. No mido riesgos, no me importa, me lanzo con todo”.

5 “Si no fuera artista, sería ufóloga”.

6 “Un buen vestido negro sexy no debe faltar en el armario de una mujer”.

7 “Luego de una ruptura de pareja, se entra en un estado de introspección y aprendes a valorarte más”.

Nicole reveló que su línea de cosméticos abarcará también el mercado popular. Gerardo Menoscal

8 “Estoy decepcionada y con miedo respecto al amor”.

9 “En este momento escucho mucho la música del mexicano Caloncho”.

10 “Va a sonar duro pero, aunque lo respeto, nunca tendría un cuadro de Guayasamín, no es mi tipo de arte. A quien admiro muchísimo es a Eugenio Salvador Dalí”.

11 “Si tuviera un encuentro astral con Andy Warhol, seguramente sería con una botella de vino”.

12 “Las mascarillas que hago son absolutamente creativas, únicas y parten de la innovación que está presente en todas las cosas que realizo. Tener algo mío es poseer algo que te diferenciará de los demás”.

13 “Cada quince días tengo nuevos diseños de cubrebocas. Igual no he parado con esta pandemia. En mi línea de cosméticos no solo nos enfocamos en el ‘retail’, abarcamos también el mercado de masas y la idea es expandirnos para acaparar todas las ramas”.

14 “No dudo un segundo en involucrarme en temas sociales, como niños con cáncer, es algo que viví con mis padres. Por eso siempre me mueve muchísimo, al igual que los pequeños desamparados”.

Como artista, sus mayores referentes han sido Pablo Picasso y Andy Warhol. Gerardo Menoscal

15 “Estoy en contra del aborto. La vida es sagrada desde el momento de la concepción, nadie tiene el derecho de atentar contra ella”.

16 “Rechazo el racismo, no hay que discriminar absolutamente a nadie”.

17 “Frente al matrimonio igualitario tengo opiniones encontradas. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no”.

18 “La primera persona que tuvo una creación mía fue mi tía Giselle Macías, quien falleció y a la que quiero muchísimo porque me motivó en el arte”.

19 “Ante cualquier circunstancia me pongo en los zapatos del otro, principalmente si está en una situación vulnerable, incluso para evitar conflictos”.

20 “La película de mi vida llevaría por título I’m an alien in Ecuador (risas)”.

EN POCAS LÍNEAS

Referentes: Andy Warhol y Pablo Picasso.

Sabores y olores: Pistacho y vainilla.

Una mujer que se reinvente: Kelly Wearstler.

Un sueño logrado: Ser mamá.

Una frase: “He tenido todo lo que he querido siempre”.