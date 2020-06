Mare Cevallos: "Hace mucho tiempo opté por reír en vez de llorar"

La artista guayaquileña María Emilia Cevallos, mejor conocida como Mare Cevallos, a quien pronto veremos en la telenovela Sí se puede, de Ecuavisa, abrió su corazón y confesó sus temores, amores, decepciones, ilusiones y desafíos. Todos compilados en el manifiesto Tengo que decirlo.

1 “Tengo mucho cuidado en donde meto mi corazón. Mi mamá me tuvo a los 19 años y vi todo su proceso de tener un novio, romper y llorar. Por eso me dije que cuando sea mayor, no me dejarían llorando en una cama, que lloren ellos”.

2 “No tengo corazón de flan, es frío y por eso me cuesta mucho enamorarme. Siempre he puesto mis barreras”.

3 “Solo me he enamorado dos veces en mi vida. Una de ellas fue de José Andrés Caballero, terminamos y nos llevamos bien como amigos”.

4 “Tal vez cometí locuras por amor. Hice cosas que hoy no haría. Mudarme a vivir con alguien por ejemplo, no lo volvería a hacer, soy independiente, territorial en espacios, pero fue una experiencia maravillosa”.

5 “No soy farrera, soy más bien solitaria, no asisto a estrenos, soy de estar más en casa y, si salgo, es a una obra de teatro por apoyar a los colegas”.

6 “Nunca han logrado sacar lo peor de mí, porque desde muy chica he estado en un camino espiritual. Pocas personas saben que soy licenciada en Teología”.

7 “Tengo un librito en el que anoto las cosas que hice durante el día y que no me parecen correctas. Todo el tiempo me cuestiono”.

La artista, a sus 26 años, asegura que ha enfrentado procesos muy difíciles. Gerardo Menoscal

8 “No negaré que hay ciertos comentarios en redes sociales que sí me han dolido. Uno de ellos, el de una actriz que participó de extra en 3 familias, hizo un mal comentario de mi trabajo y se autoproclamó megatalentosa, pero con esa actitud quién la va a contratar”.

9 “No sé si soy talentosa, de lo único que estoy consciente es que siempre me preocupo por pulir mi trabajo y estar en constante aprendizaje. Tomo mínimo, tres talleres al año”.

10 “La gente me juzga porque estuve un par de meses en un reality y ya me dicen ‘chica reality’. No me molesta el término, pero no he hecho carrera en ese campo. Mi vida ha estado volcada a ser actriz, cantante y presentadora de televisión. Empecé a los 11 años en Teleamazonas en un programa que se llamaba Club Disney”.

11 “Siempre he dicho que la farándula es dañina y por eso no les caigo bien y hablan mal de mí. Una cosa es tener información del entretenimiento y otra inventar y dañar a alguien intencionalmente”.

12 “He sido la única representante de Ecuador para Latinoamérica de una conocida empresa de calzado. Hice una sesión de fotos en las que estuvo Greeicy, Sheldry Sáez y nadie habló de eso, pero sí de mi delgadez”.

13 “Debe haber una restricción en las redes sociales. Ya Instagram lo ha hecho, yo he reportado comentarios que incitan al odio. Son gente a la que hay que tenerle pena porque su corazón está vacío”.

14 “Quienes somos artistas debemos unirnos en una campaña para que la gente tome conciencia de que, quienes estamos detrás de una pantalla, somos seres humanos que tenemos familias y son las más afectadas”.

15 “Hubo un tiempo en que me puse muy a la defensiva con la prensa de farándula porque quisieron hacer de mi vida un circo”.

16 “Nunca he tenido delirios de famosa ni me he creído personaje público, odio que me digan influencer. Solo soy una mujer de 26 años que ha logrado vivir de sus sueños y que tengo la suerte de comer gracias a eso”.

17 “Por un tuit en el que describí una experiencia en un viaje, me hicieron pedazos y dijeron que yo odiaba a los guayaquileños y a mi ciudad. Borré mi cuenta de Twitter, además utilizo más Instagram y evito leer palabras ofensivas, para eso hay filtros”.

18 “A mis amigas les pedí que no me envíen ningún tipo de comentario dañino publicado en redes. Del tema de que me decían anoréxica o que consumía drogas no me hubiese enterado si no me escribía Carolina Jaume a preguntarme si estaba bien. Me da risa, al final cada quien da lo que lleva en su corazón”.

19 “En vez de llorar, río hace mucho tiempo. Me han dicho desde Miss Gorda hasta que consumo cocaína, que estoy loca y tomo pastillas. Alguien una vez aseguró que hasta me había visto hacerlo. Primero, nunca he consumido y luego, a esta señora jamás la vi en mi vida. Créeme, si lo hiciera, lo haría a escondidas, no en público. Gracias a Dios no tengo vicios”.

Confesó que estuvo enamorada de José Andrés Caballero, pero hoy son amigos. Gerardo Menoscal

20 “Soy una artista que necesita expresar lo que siente, es fácil mostrarme vulnerable y eso me ha causado dolores. Pero estoy curtida y me protejo con cuarzo rosa en medio de las ‘chichis’, hago oraciones y me cubro con un manto púrpura y cada vez que intentan hacerme daño, me repito ‘esto no me pertenece, no me define y no viene de mi corazón’”.

21 “He optado por trolear al troll, no desgasto mi energía, simplemente me divierto. Volteo la tortilla y respondo con humor, me mato de risa”.

22 “He sido discriminada por mi peso, dicen que soy lesbiana cuando no es así, también porque hablo poco de mi padre, por mi color de piel en el colegio y hasta el día de hoy porque creen que soy ‘aniñada’, igual me decían chola por haber participado en BLN”.

23 “Muchas veces la gente no entiende mi postura, comencé muy pequeña en esto y vivir todos estos procesos ha sido algo muy fuerte”.

Su delgadez responde en gran parte a las exigencias de su personaje en la novela. Cortesía

EL PORQUÉ ESTÁ FLACA

“Cambié mis hábitos alimenticios antes de grabar Sí se puede. Esto viene desde Sharon, la hechicera, con mi personaje, Diana Gómez, una policía vegetariana. Soy de las que sale de su casa y ya está con un playlist para el personaje. Tengo un proceso de creación y hasta elaboro un cuestionario. Para mi nuevo papel de Liliana de la Plata, en la telenovela de Ecuavisa, caracterizo a una chica, hija de un banquero, que nunca tuvo necesidades. De repente se ve sin nada porque su padre tiene que enfrentar a la justicia y huye del país. Se queda sola, tirada en las calles de Guayaquil, huyendo de la policía. Al no tener qué comer y con todo lo que pasa, era imposible que tuviera apetito, cargada de ansiedad, tensiones y preocupación. Tiene que disfrazarse de hombre para que no la encuentren y adopta una nueva identidad (Valdi), entonces para que sea creíble, tuve que perder peso, para disminuir mis senos y caderas. En proteínas como poca carne de res, más pescado. Nada de pan blanco ni arroz, prefiero carbohidratos como la yuca y el verde”.