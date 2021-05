Cher, 75 años y una carrera imparable

El nombre de Cherilyn Sarkisian quizás no le diga nada, pero si hablamos de Cher, nos referimos a una de las artistas más fascinantes de todos los tiempos. Una mujer que se ha adaptado a los cambios de la industria, desde que emergió a mediados de la década del 60 como parte del dúo Sony y Cher. Luego brilló con luz propia, no solo como solista sino también como actriz. De aquella chica disléxica que siempre fue apoyada por su madre conserva la determinación y las ganas de no rendirse.

Este 20 de mayo, la diva del pop cumplirá 75 años y puede presumir que ha vivido intensamente cultivando una legión de fans alrededor de los cinco continentes, quienes han sido testigos de su permanencia a través de los años.

Su currículum está resumido en 100 millones de discos vendidos y una fortuna estimada en 300 millones de dólares que denotan su poder para reinventarse y perpetuar su nombre en la historia de la música, una pionera de la irreverencia y el feminismo, referente para otras grandes como Madonna y Lady Gaga.

"Cher se ha mantenido vigente por tantos años porque siempre da noticias. Si no es con una nueva canción, es como parte del soundtrack de una película o actúa en un filme. También hay que destacar su faceta de empresaria, siempre con su estilo particular. Su voz es única, distinta con una actitud cautivante en el escenario. Todos estos elementos la hacen que hablemos de ella en tiempo presente. Es una artista versátil, continuamente se está innovando”. (LaVivi Parra, cantautora).

”Ha marcado tendencia, épocas. La admiro por su trabajo. Que un artista se mantenga por tanto tiempo no es fácil. Imagínate, con tantos cambios que ha habido en la música desde los años 60 hasta este momento. Es una crack. sin lugar a dudas. Hablamos de alguien que, además de cantar, ha actuado en películas y hasta ganó un Óscar (Hechizo de luna, 1987). El plus de que sea actriz le da muchísimo valor a esta cantante". Danilo Rosero (cantante).