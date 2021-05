Michelle Veintimilla: "Estoy muy orgullosa de mis raíces ecuatorianas"

Actores ecuatorianos que se abren camino fuera de estas tierras no es nada nuevo, pero si hablamos del mercado anglosajón en Estados Unidos, donde las papas queman, son palabras mayores. Michelle Veintimilla, hija de guayaquileños, es uno de esos talentos que se abre paso en la industria del entretenimiento de Norteamérica.

Gotham, Seven seconds y The I-Land son algunos de los títulos en los que la artista, natural de Nueva York, expone su talento. Vía telefónica conversamos con la actriz de 28 años, quien aparece en la producción de Netflix The baker and the beauty y en la serie Big sky, de David E. Kelly.

Casualmente le preguntamos sobre estos dos últimos proyectos. “El primero es una comedia romántica filmada en Puerto Rico, con calorcito de día y de noche. Big sky es un drama oscuro que fue rodado durante el frío invierno en Canadá. Me considero muy afortunada y estoy muy agradecida de recibir oportunidades que amplían mi creatividad y habilidades como actriz y me permiten crecer como profesional".

¿Cuánto hay de Michelle en los personajes de Vanessa Sánchez y Rosie Amaya? ¿Disfruta siendo la antagonista?

Vanessa y yo somos similares en muchos puntos, ambas somos ambiciosas, inteligentes y compasivas. El papel de Rosie resultó más un reto para mí, pero fue divertido ponerme en los zapatos de una mujer dura que, a pesar de ser abusada, no se ve como una víctima.

Cada vez son más los ecuatorianos que hacen bulla en Netflix. Los de Enchufe TV con el filme Dedicado a mi ex y Gabo Buenaño como retocador de Luis Miguel, la serie. ¿Cómo se siente llevar sangre ecuatoriana por el mundo?

Estoy muy orgullosa de mi herencia ecuatoriana, agradecida de poder representar a mis raíces en todo lo que hago.

Michelle empezó su carrera apareciendo en series como The good wife y Blue bloods. Cortesía

Estando ciento por ciento centrada en su carrera de actriz, ¿qué valor le da al resto de cosas?

Cuando la pandemia paralizó al mundo, tuve la dicha de hacer cuarentena con mi familia. Me encanta pasar tiempo con ellos, siempre que puedo. También me gusta leer, hacerme las uñas y mantenerme activa haciendo yoga o montañismo.

¿Si fuera la productora de un proyecto, quiénes formarían parte de su elenco?

Me encantaría algún día hacer una película sobre la historia de amor de mis padres. Me agradaría filmar parte de ella en Ecuador y contratar actores del país.

"Llegando a fines de mayo, las cosas lucen bien optimistas aquí en Estados Unidos. Broadway acaba de anunciar que abrirá en el mes de septiembre con aforo del 100 %"

¿Con qué actor de Hollywood le gustaría trabajar?

Con el actor español Javier Bardem.

¿Cuál es el personaje más anhelado?

Dios siempre me sorprende. Confío y creo que Él me traerá papeles que son más grandes de lo que yo pueda imaginarme. Estoy convencida de ello.

¿De qué manera escoge los proyectos que le interesan, su equipo de management tiene mucho que ver?

He sido afortunada de tener un gran equipo de manejo, que incluye mis agentes, mi mánager y mi familia. También pongo mucha fe en Dios en que tomo las decisiones correctas. Espero que cada trabajo que acepte me ponga a prueba, que demande lo mejor de mí y me ayude a crecer como actriz.

La útlima vez que vino a Ecuador fue en 2019 en un viaje relámpago. Cortesía

Desde Gotham (2014) hasta la fecha no ha parado, ¿cómo grabó Big Sky en medio del coronavirus?

La pandemia paralizó la industria del entretenimiento por un tiempo, pero ‘el espectáculo tiene que continuar’. Nuestros sindicatos de actores nos ayudaron a volver a trabajar con protocolos de seguridad para mantenernos seguros, protegidos mientras estemos en el set. Durante los últimos diez meses, antes de iniciar un nuevo proyecto teníamos que estar en cuarentena en un hotel por 14 días y dar negativo antes de comenzar a grabar, además cada persona en la producción porta una mascarilla.

¿Le han dicho que Meghan Markle se parece a usted?

Sí, lo he oído antes (risas). Pero yo me alegro, me emociono cuando me dicen que me parezco a mi madre. Y sí nos parecemos.

¿Cuáles son esos sabores y olores que le hablan de Ecuador?

Me encantan los mariscos, particularmente los cangrejos. También me fascina el olor del océano en el malecón de Salinas.

¿Cuándo fue la última vez que vino a la tierra de sus padres?

Diciembre de 2019. Fue un viaje relámpago a Guayaquil para el primer añito de mi sobrinito, el hombre que me hace suspirar y tiene dos años y medio.

¿Cómo se desconecta de sus personajes?

Me gusta hacer ejercicio, leer, pasar tiempo con mi familia y explorar. Recientemente tomé un largo viaje por la autopista de la costa del Pacífico desde Vancouver hasta Los Ángeles con mi enamorado, Eddy. Fue uno de los viajes por carro más lindos que he hecho. Unos paisajes mágicos. Lo disfrute muchísimo.

¿De no ser actriz cómo se viera ahora?

Me encanta cocinar y comer comidas exquisitas. Así que tal vez una chef o especialista en uñas, me encanta hacerme la manicura. O tal vez una abogada, puedo discutir muy bien (risas).