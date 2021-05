Demi Lovato: "Me identifico con el género no binario"

Demi Lovato se declaró como un ser humano del género no binario. Tal revelación tuvo lugar en el primer episodio de la serie de podcasts 4D de la solista de música pop.

“Cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

En el post reproducido por el medio mexicano La Botana, continuó con esta oración: “Hoy es un día que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres en el futuro".

“Esto ha ocurrido después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí mismo, y no pretendo ser un experto o un portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mi”.

De esta forma, la artista, quien ha revelado que ha padecido desórdenes alimenticios y problemas de drogas, reemplazará los pronombres ellos y ellas por elles o él y ella por elle.