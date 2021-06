Sergio Morales: "Critican a Érika Vélez porque quieren su boca y no les queda"

El presentador de Cambia tu vida, del canal Telepremier, compartió su manifiesto con EXPRESIONES.

1 “Me enoja la irresponsabilidad y la mentira, ambas impiden una buena relación, ya sea laboral o afectiva”.

2 “Estar con mi familia, mi hijo de 11 años (Santiago Nathaniel) y tener éxito profesional me hacen feliz”.

3 “Llevo más de 15 años involucrado en el mundo de la estética integral, soy profesor y tengo una maestría en Medicina Estética”.

Nino Touma: "Tengo el ego suficiente para soportarme y fastidiar a otros" Leer más

4 “Para que alguien ejerza la carrera de Estética se necesita ser cosmetólogo, cosmiatra o técnico superior en Estética Integral. Hay que diferenciar y establecer límites con lo que hace un cirujano cuya función es aplicar tratamientos invasivos para modificar la morfofisiología humana”.

5 “Todos en su tiempo hemos sido hermosos. Con el paso de los años tendemos a envejecer y uno de los más grandes errores que se comete es rellenar a un paciente, cuando hay que devolverle a su rostro sus propios volúmenes”.

Sergio se lleva muy bien con Sofía Vásconez, la exesposa de su hermano Dave. Juan Faustos

6 “Tábata Gálvez es una mujer guapa y quedaría más bella si se sometiera a un buen tratamiento. A Fernanda Gallardo también se le podría hacer un cambio, es guapa, tiene tres bebés y hay que reposicionar lo que se le ha movido, sin cambiar su esencia”.

7 “Consejos de belleza puede dar todo el mundo, pero profesionales preparados pocos. Hay varios que no deberían estar en los medios”.

8 “A lo único a lo que le tengo miedo es a fallar como padre. El legado más importante que le dejo a mi hijo es la educación, los principios y lo que tenga en su cabeza lo convertirán en un profesional exitoso”.

María Gabriela Castro: "Con mis ojos no quiero matar ni seducir" Leer más

9 “Me va la gente sincera, la que no lleva máscaras. No soy bueno mintiendo, pero prefiero pensar antes de mover la lengua. Siempre me he caracterizado por ser franco y reconozco que a veces se me han escapado ciertas culebras y hiero a alguien”.

10 “Me encanta bailar, desde que están cerrados los bares y discotecas por la pandemia lo hago frente a un espejo, mi hijo me dice que me calme. Él tiene una alma vieja (risas)”.

Sergio cuestiona a quienes dan consejos de belleza en los medios y no son profesionales. Juan Faustos

11 “Me llevo bien con todas mis excuñadas, menos con una. Quiero mucho a Sofía Vásconez, es la madre de mi sobrino Valentín y es la verdadera loca que ama. Esté o no con mi hermano Dave, es muy importante para nuestra familia”.

12 “Soy muy vanidoso y en cierta ocasión que me estacioné al pie de una discoteca. Saliendo de una Ford 150 me caí de nalga en un charco y andaba de blanco. Fue una de las cosas más vergonzosas que me han pasado”.

13 “Le tengo fobia a los extraterrestres. Es raro, no tenemos la certeza de que exista vida en otro planeta, me encanta el tema para investigar y si me topara con uno, me asustaría mucho. Igual creo que cada uno de nosotros tiene algo de extraterrestre”.

Mare Cevallos: "Yo nací para incomodar" Leer más

14 “Es la primera vez que tengo un programa de televisión (Cambia tu vida), lo conduzco en Telepremier tres veces por semana. Antes solo participaba en segmentos”.

15 “Sobrecorregir imperfecciones nos lleva a tener resultados que le quitan naturalidad a una persona. La cuestión es que si te sometes a algo, la gente no lo note”.

16 “Las mujeres lo que más quieren es engrosar sus labios. Mido cada aplicación porque debo cuidarles el rostro. Si quieren más que busquen a otra persona. Yo cuido mi nombre”.

17 “El volumen de labios que tiene Érika Vélez hace que resalte su hermosa cara. Ella es una de las más sexis del país, quienes la critican quieren esa boca pero no les queda, la iluminación y el maquillaje les dan otra apariencia”.

18 “Alguna vez me pidieron un masaje anal, es lo más loco que he escuchado”.

19 “La gente debe desechar los biopolímeros, hay lugares conocidos que lo aplican. Sus perjudiciales efectos no se ven al momento, sino después de ocho años. Muchos se dejan engañar porque desconocen el principio activo del producto”.

20 “Todo producto en medicina estética regenerativa antiedad debe ser reabsorbible, de lo contrario es dañino.