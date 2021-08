Don Day: "No me veo trabajando en una telenovela turca"

Lleva más de una semana en Estambul, ciudad en la que se encuentra para ser parte del programa concurso turco El poder del amor.

Luego de cuatro años de estar alejado de los focos de la televisión ecuatoriana y los medios de prensa, el guayaquileño volvió a sorprender al público en Soy el mejor (TC). Desde el próximo 16 de agosto será visto en Ecuavisa.

EXPRESIONES conversó con el mediático para conocer sus expectativas acerca de este reality show. "Me siento contento de estar nuevamente en la televisión, un medio que extrañaba, pero del cual me alejé, fue una decisión que me costó tomar pero debía hacerlo", indica el exconcursante de Escuela de talentos.

Explica que la razón principal de su alejamiento se debió a que su vida privada quedó demasiada expuesta y los comentarios en las redes y en otras plataformas sí lo afectaron, por lo que se retractó de su postura inicial de que "todo es show, vende y suma".

Cuenta que durante el tiempo que estuvo ausente de la pantalla chica no se quedó con los brazos cruzados, se volcó a los negocios y se hizo youtuber con su proyecto Mis pequeños actores.

"Extrañaba la televisión, aprendí de los errores y llegó el momento de volver. TC me llamó para Soy el mejor y la aceptación fue buenísima, luego surgió lo de Ecuavisa y decreté que yo debía ser el escogido y estar ahí. Así resultó y ahora estoy contento con este regreso,. haré bien las cosas".

Sostiene que estar dentro de un programa que se verá en varios países del mundo será una vitrina para él, por lo que no desperdiciará esta oportunidad. "Veremos qué pasa, lo único que descarto es actuar en una novela turca (risas), tendría que aprender el idioma, a menos que doblen mi voz".