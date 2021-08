Lupita Ferrer: "Más fueron los hombres que me amaron que los que yo amé"

Es un caso atípico en la historia de la televisión hispana. Una actriz que se ha mantenido por cinco décadas activa en el mundo de las telenovelas, no solo por su talento, sino también por su agudo olfato en la industria al escoger bien sus personajes, papeles que lograron traspasar las fronteras y el tiempo. Lupita Ferrer, la primera musa venezolana de la escritora Delia Fiallo, estableció contacto con EXPRESIONES a propósito de los 50 años de Esmeralda, el dramatizado que le dio fama internacional y que la convirtió en una de las mayores reinas del género.

Me llama la atención que usted venía de hacer cine en México con Cantinflas, Mauricio Garcés y Enrique Guzmán, y acepta la propuesta de un género incipiente como el de la telenovela, ¿cómo así?

Sí, yo venía de hacer cine en México y estaba de vacaciones en Caracas cuando me propusieron hacer una telenovela corta, pero que se hizo demasiado larga, me quedé y no pude regresar como estaba contemplado. Esa producción se llamó Esmeralda y con ella se inició el ciclo romántico de la escritora Delia Fiallo. Recuerdo que había expectativa por cómo iba a funcionar la pareja que formé con José Bardina y resultó una maravilla.

¿Y qué imágenes inundan su mente cuando alguien le dice Esmeralda?

Una telenovela ambientada en el campo. Me vienen a la cabeza las imágenes que tenía mi personaje con el Bobo Alipio (Martín Lantigua). Las escenas en la ruta del manantial, en las que yo no podía ver al galán porque era una muchacha no vidente y me enamoraba de su voz. Recuerdo que me concentré tanto que hubo un momento en que no pude ver nada y me asusté. Era parte de mi trabajo, de mi práctica instintiva, recurrí a la tristeza que sentía por haber dejado un amor en México.

La química con José Bardina la llevó a protagonizar una decena de telenovelas, pero ¿cómo era la relación con él fuera de cámaras?

Estrictamente profesional. Nunca fuimos amigos, él era muy respetuoso y reservado, en ese momento él se casó y luego, yo también.

¿Pero nunca tomaron un café fuera del trabajo?

En lo absoluto, eran otros tiempos, no era usual que los protagonistas de una telenovela salieran a comer o tomar un café fuera del set.

Su presencia en la pantalla chica ya suma cinco décadas. Cortesía

Tras un paréntesis en las telenovelas, inclusive estuvo en Hollywood, usted regresa a Venezuela en 1985 para protagonizar Cristal y ya no era la mujer sufrida, víctima de las circunstancias.

Totalmente, ya para ese entonces había vivido muchas cosas. Los hombres que se casaron conmigo pensaban que era la chica dulce de mis primeras telenovelas, pero yo tengo mi carácter, soy muy temperamental, claro que esos sentimientos ya están dominados, pero esas vivencias las plasmé en el personaje de Victoria Ascanio en Cristal, un rol del que me enamoré.

Digamos que Cristal revivió el éxito que había dejado en la década de los 70 con sus telenovelas.

Mira, el éxito de Cristal llegó a un nivel jamás visto y es algo que nunca se volverá a ver, la telenovela no solo recorrió América Latina, sino también otras partes del mundo como España, donde se formaron hasta mesas redondas para analizarla.

“Cuando pase esta cuestión política, seguramente volveré a Venezuela y visitaré Caracas y Maracaibo, pero antes tendré que prepararme psicológicamente porque es un país distinto al que conocí. No me quedaré callada y eso me acarrearía problemas”.

Y desde ahí, prácticamente no ha parado, ha formado parte de diversas producciones en distintos países, incluyendo Ecuador.

En 2015 trabajé en Medardo, una película basada en la vida de Medardo Ángel Silva, no fue un éxito de taquilla pero sí un trabajo bien hecho, lo disfruté mucho. Protagonizado por Julio Ortega, un muchacho muy talentoso que tiene un grupo de teatro en Nueva York. Mi experiencia en Guayaquil fue maravillosa y en esa época mantenía una relación de pareja con un ecuatoriano llamado William Paulson, quien falleció de cáncer.

Pero él no fue el único ecuatoriano que la conquistó, hace 30 años hubo otro, un camaronero llamado Marcelo Burgos.

Tú como que eres del FBI (risas). Es verdad, no lo puedo negar, si anda por ahí, le envío saludos. Lo que pasó con Marcelo es que él era un muchacho joven, yo buscaba alguien más formal, que me ofreciera una estabilidad, aun así nos enamoramos. Oye, tú debes ser un detective privado, serás mi biógrafo.

Hablando de biógrafos, ¿es cierto que pronto publicará sus memorias?

Es algo que inicié casualmente cuando murió José Bardina (2009) y lo he retomado. Trabajo con un editor y el libro saldrá publicado este año. Lo contaré todo e incluiré episodios muy fuertes y dramáticos, por eso lo he titulado Lupita al desnudo, porque dejo totalmente al descubierto mi alma.

Junto a José Bardina con quien protagonizó una serie de telenovelas de grata recordación tales como Esmeralda, María Teresa, La Zulianita y Mariana de la noche. Cortesía

Usted se ha dejado amar más de lo que ha amado.

Más fueron los que me amaron. No sé si fue bueno o malo, pero debo confesarte que mi gran pasión,el gran amor de mi vida ha sido mi carrera y no lo recomiendo.

¿Por qué?

Pienso que quizá tuve que haber diversificado más mi vida, pero en el momento más prolífico de mi profesión no podía renunciar a ella; imagínate no hacer Cristal, hoy la forma de trabajar es distinta y es muy difícil que alguien dure tanto en la industria, pero yo sacrifiqué mucho en mi vida personal, no tuve hijos, no consolidé una unión... dime, ¿quién de mi generación logró hacerlo?

¿Cuándo la volveremos a ver en una producción dramática?

Seguro cuando termine esta pandemia, pero será un rol fuerte, que lo pueda manejar e interpretar. No puedo aceptar cualquier cosa. Radico hace tiempo en Miami y traje a mi madre a vivir conmigo, por lo que no puedo alejarme tanto tiempo. Hoy se hacen series cuyas grabaciones son más cortas. Lo que sí alisto es un monólogo en el teatro que lleva por nombre Desde mi baúl de recuerdos.

¿Cómo quisiera ser recordada Lupita Ferrer?

Como una mujer que nació artista y que vivió toda su vida superándose en ese camino de la actuación.

Hace más de dos décadas que Lupita Ferrer fijó su residencia en Miami. Cortesía

EN UNA PALABRA

Un olor: Rosas.

Un sabor: Chocolate.

Un temor: El encierro.

Un perfume: La Vie Est Belle.

Caracas: El Ávila.

Maracaibo. El lago.

Esmeralda:El traje de harapos.

José Bardina: Guapo.

Tony Curtis: Galán.

Anthony Quinn: Fuerte.

“No entiendo el éxito de las producciones turcas en Latinoamérica, no me agradan, me parecen melodramáticas y con un estilo antiguo de actuación”.

Cantinflas: Caballerosidad.

Raúl Armundaray: Seductor.

Arnaldo André: Cómico.

Carlos Mata: Cantar.

Jeannette Rodríguez: Extraña.

Catherine Siachoque: La quiero.

Cristal: Me volvióa la vida.

España: Multitudes.

México: Mi segunda patria.