Defensoría: “Ante cortes de agua, el ciudadano dice: ¿dónde está el Municipio?”

Por primera vez, la Defensoría del Pueblo interpone una demanda de acción de protección por los reiterados cortes de agua en los últimos días en Daule, especialmente en La Aurora, donde, según denuncias ciudadanas, el problema se ha agravado. La institución busca sentar un precedente. Gonzalo Ortega, delegado provincial conversa con EXPRESO.

P: Los recientes cortes de agua han hartado a los residentes de La Aurora y parte de Samborondón. Este martes (hoy) se define una nueva instancia sobre el caso. ¿Cómo va?

Ante las denuncias ciudadanas por la falta de servicio de agua abrimos una investigación para saber con la empresa prestadora del servicio y el Municipio de Daule cuáles eran las causas y qué se está haciendo.

¿Qué dijeron?

Obtuvimos de respuesta de Amagua que obedece a fuerza mayor, también hablan de problemas técnicos... y entonces no es un tema mayor, que tiene que ver con imprevistos de la naturaleza. Y el Municipio nos dice: Nosotros no estamos enterados del tema de parte de la empresa ni tampoco nos han informado de las acciones que van a tomar. Eso nos pone en una situación de ir a otra instancia. Ante las quejas, porque llegaron más de 40 correos, me dicen que no es la primera vez, que no respetan los horarios, que no tratan bien cuando reclaman, que tienen que ver cómo resuelven el problema del agua, decidimos presentar una acción de protección (en una oficina) que justamente está en La Aurora.

Es un tema recurrente en este sector de Daule.

Conscientes del problema que significa estar sin agua, me motivó esta demanda para sentar un precedente y que no se normalice el hecho de estar sin agua. Ellos tienen la obligación de prestar un servicio por el que la ciudadanía paga y no puede ser posible que no tengan el servicio. Pedimos que haya un plan de contingencia, que la ciudadanía sea parte, porque hay muchos casos que no reciben el servicio, (este es) deficiente y nos dicen “pagamos 60, 70 dólares”. Es una situación insoportable.

Me dice que es contra la empresa, ¿pero qué pasa con el rol del Municipio?

El Municipio tiene su obligación también y por eso están citados. Nos contestaron que van a seguir un procedimiento sancionador a la empresa, porque no nos informaron bien ni de las causas ni de las acciones. Pero aparte de eso hubo otra situación. El lunes (28 de julio) la empresa publicó que se suspendía el servicio de agua a las 10:00 y ni siquiera puso cuándo volvería. Entonces esa es una violación al derecho de acceso al agua. Por eso queremos sentar un precedente y que esta gente no minimice ni normalice el hecho de que hay momentos que deben estar sin agua. No, señores. Este martes es la audiencia.

¿Qué espera que se dictamine este día?

Difícilmente se va a resolver inmediatamente. Seguramente hay un tiempo de prueba o sencillamente puede que la jueza suspenda y vuelva a convocar para dictar su resolución. El martes no habrá sentencia, pero lo que queremos es que quede claro que deben de prestar un servicio de calidad y continuo, y que nunca falte el agua aun cuando haya problemas emergentes o inesperados. Que la empresa tome todas las medidas, pero que la gente no sufra.

¿Y finalmente?

Que el servicio sea continuo y sean atentos con el cliente o usuario que paga por el servicio. Que si arreglan tuberías, que tengan tanqueros, puntos de distribución y que cuenten con el ciudadano, que sea parte de las soluciones.

Pero ya existió la afectación. ¿Cuál a su juicio es la sanción?

Sanción administrativa, eso es con la empresa pública municipal, y si pudiese haber una reparación, que se les dé una bonificación en la planilla. Vamos a ver qué valora la jueza.

Debido a la reincidencia de los cortes, ¿el Municipio es muy blando con la empresa? ¿Es indolente?

Creo que han de estar en una relación contractual, en reuniones, y me imagino que han de tener sus llamados de atención. Al final el ciudadano dice: ¿dónde está el Municipio?, ¿por qué no me ayuda y protege mi derecho al agua?

¿Y por qué cree que ocurre esa desconfianza?

Los ha desbordado este tema. Quizás lo han querido controlar y se les ha ido de control y ahora están buscando soluciones, pero lo que digo es que no debe haber ni una persona sin agua.

Saliéndonos del tema del agua, como Defensoría del Pueblo, ¿qué situaciones ha encontrado en Guayaquil?

Tenemos el tema recurrente de las planillas de luz, Interagua, con el tema de CNT y todo tipo de problemas de consumidores de servicios básicos o de una empresa privada. También el problema de garantía. Todos los temas con la ley del consumidor son un trabajo diario e invito a que hagan sus denuncias. También hay discriminaciones con adultos mayores, quienes sufren vulneraciones, y nos toca iniciar acciones de protección contra instituciones públicas o empresas.

Hablemos de su gestión. ¿Cómo espera darle credibilidad a la Defensoría ante la ciudadanía?

Mi llamado es a todas las personas para que ejerzan su derecho de reclamar ante cualquier situación de vulneración o afectación, ya sea en un servicio público o empresa privada, o si no esté satisfecho debe reclamar. Y si ese reclamo no surte efecto o dan negativas, entonces acuda a la Defensoría. Es gratuito y vamos a la institución o directamente a la justicia con una demanda.

