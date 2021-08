Cristina Rodas: "Mi proyecto mayor es que renazcan los teatros"

La actriz y productora teatral, Cristina Rodas, recordada por los programas televisivos Día a día y La Televisión, compartó su manifiesto para nuestra tradicional sección Tengo que decirlo.

1 “No podría elegir entre la comunicación y la actuación. Durante mi faceta actoral extrañaba lo primero, pero ahora que estoy volcada al teatro, extraño la televisión”.

2 “Al ver lo que pasa con esta pandemia, quisiera estar ahora en la calle. Mi espíritu es de reportera del asfalto, quisiera estar haciendo documentales donde se da la acción”.

3 “La crisis sanitaria ha afectado a los artistas. Se cerraron los teatros y, por ende, todos los que trabajamos nos vimos perjudicados. No solamente la economía nos golpeó, también estaba la frustración y la angustia de no poder expresarte presencialmente frente a un público”.

4 “Las artes son delante de un escenario y para ser vistas en vivo y en directo. Como actor o actriz, se crece con la respiración del público y se evoluciona artísticamente con la risa, el llanto, con el movimiento de un asiento, la incomodidad repentina, lo que sientes en ese instante. Todo eso te modifica. No es lo mismo hacer teatro frente a una cámara”.

5 “En los dos teatros que tenemos en Quito (en CCI y Scala Shopping) mantuvimos a nuestro personal. Cuando los reabrimos, estábamos listos con las obras que teníamos previsto presentar, nunca dejamos de ensayar”.

Cristina en los útlimos años se ha volcado totalmente a la producción teatral. Karina Defas

6 “Los canales de televisión han hecho grandes esfuerzos, al igual que quienes hacemos teatro. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Siempre me he sentido valorada y apreciada en ese medio”.

7 “En Quito no pasa nada con la producción dramática. Veo mayor producción en Guayaquil. En otra época era al revés. Los actores deben valorar el esfuerzo de los productores televisivos. Muchos proyectos se han pospuesto por esta pandemia, pero igual veo producción en el Puerto Principal y valoro que los actores tengan trabajo, aunque no en la medida que todos quisiéramos”.

8 “Colombia se ha vuelto una potencia en todo, tiene una gran cantidad de referentes artísticos, culturales y musicales. Están en plataformas como Netflix y esto se debe a que alguien apostó por sus productos y su gente como sus embajadores”.

9 “No solo el Estado, sino la empresa privada y la sociedad también deben fortalecer la imagen del Ecuador ante el mundo haciendo producción. En estos momentos, por la vía digital es muy fácil de exportar si tenemos productos de calidad. Tienes el ejemplo de EnchufeTV, que es una inversión con posibilidad de retorno y éxito”.

10 “Si no hay una industria artística en Ecuador, pues hay que crearla, así estaremos respaldados, todos debemos ayudar en eso. No me gusta quejarme, pero a todos nos falta todavía formación, capacitación y preparación. No solo porque salimos en una producción debemos creernos los superactores, estamos en pañales en todo”.

11 “Entre los ecuatorianos no nos vemos con cariño. Nos pasamos quejando y peleando, pero no hacemos nada por cambiar lo que consideramos que está mal. Las redes sociales son una muestra de eso”.

Programas como La Televisión y Día a día le dieron enorme popularidad. Karina Defas

12 “La televisión comercial no es sinónimo de mala calidad. La década del 90 fue un ejemplo, vendías buenos productos”.

13 “Lo más importante en un actor es que se reconozca su valor por el tiempo en la pantalla. Si hay reprises, su imagen tiene un valor, es algo que ocurre en todos los países. Pasa con los locutores. Hice una cuña muy jovencita y después de años seguían pasándola en la radio y nunca me pagaron, me cansé de exigir que lo hagan”.

14 “En este momento, mi proyecto mayor es que renazcan los teatros. Empezar casi de cero, recobrar el público que hemos perdido, brindando seguridad para que regrese a las salas. Buscaré obras afuera, hay que ver lo que sucede en el mundo”.

15 “Yo vine al mundo a ser feliz, esa es mi misión, y a hacer cosas por los demás, transmitir alegría y un espíritu positivo. No me gusta pelear, ni la gente conflictiva, ni provocar sufrimiento en otros”.

16 “Comparto lo que dice Mario Benedetti en defender la alegría como una trinchera, es lo principal en la vida. Como productora, los actores que han trabajado conmigo lo hacen superrelajados, somos amigos y nos queremos. Me gusta la gente que aporta con su alegría, talento y solidaridad”.

17 “Yo, de brava, soy de miedo, muy horrible. Por eso le huyo al conflicto”

PARA SABER Y RECORDAR

Es madre de Matías Salazar y Mía Terán, quien también es artista.

Su actor consentido es Álex Cisneros y su director favorito es Alejandro Lalaleo.

Entre sus amigas en el teatro destacan Sonia Valdez, Carolina Sabino, María Beatriz Vergara y Juana Guarderas.

Tiene quince perros en su casa.

Como comunicadora destacó en los programas La televisión, Sexto sentido y Día a día. Como actriz de telenovelas se la recuerda por Libres para amar y la versión local de Lola Calamidades.