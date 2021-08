Neisi Dajomes, Tamara Salazar y el símbolo de las bandanas

Algo peculiar en las competidoras ecuatorianas Neisi Dajomes y Tamara Salazar es el uso de las bandanas sobre sus cabezas.

Para la diseñadora manabita Liz Cárdenas este accesorio es una forma de mostrar el orgullo por las raíces, la cultura y los orígenes de la raza negra. "Las atletas muestran las camisetas con los colores del Ecuador, pero en sus cabezas llevan estas prendas yoruba, muy populares en África Occidental. Es un estilo muy personal que refleja su cosmovisión", indicó la creativa quien vivió más de una década en Egipto.

La política Cristina Reyes también es amante de este accesorio sobre la cabeza y su mayor referente es Rosie the Riveter, un icono cultural estadounidense que representa a las mujeres obreras de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que muchas de ellas se involucraron en la producción de municiones y suministros bélicos. "El puño y el cintillo rojo en la cabeza hablan de la fuerza femenina y el 'we can do it' (podemos hacerlo)".

En el caso de nuestras compatriotas coincide con Liz Cárdenas en el sentido de que sus pañuelos de colores hablan de sus raíces afroamericanas. "Mi simbolismo es Rosie, pero tanto Neisi como Tamara, mujeres preciosas, son una inspiración para mí y para todas las mujeres de Ecuador".

