Dwayne Johnson, el actor está en la lista de los famosos que sí se duchan

La nueva polémica en Hollywood tiene que ver con los diferentes hábitos de higiene de los ricos y famosos. Todo esto surge a raíz de que Jake Gyllenhaal confesara que cada vez se ducha menos.

En una entrevista con Vanity Fair, el protagonista de Secreto en la montaña, manifestó: “Cada vez más encuentro el bañarse menos necesario en ciertas ocasiones. Creo firmemente en Elvis Costello que decía aquello de las buenas maneras y el mal aliento no te llevan a ninguna parte. Así que hago eso. Pero también pienso que existe todo un mundo en el no bañarse que ayuda mucho en el mantenimiento de la piel, porque todos nos limpiamos naturalmente”, dijo el actor en la entrevista que ha generado gran controversia y que ha dado origen al bando de los “famosos que no se duchan” y el bando de los que sí.

Y, ¿en cuál de ellos está Dwayne Johnson? Pues el actor californiano dejó bien en claro que sus hábitos son los correctos.

“Yo soy lo contrario a los famosos de ‘no lavarse’. Me baño tres veces al día. Una ducha fría cuando me levanto de la cama para empezar el día. Una ducha caliente después de entrenar para irme a trabajar. Otra cuando llego a casa del trabajo. Lavado de cara, lavado de cuerpo, exfoliación y cantar en el baño”, reveló el artista, dejando claro que no está del lado de Gyllenhaal ni de Mila Kunis y Ashton Kutcher, quienes solo bañan a sus hijos “cuando se les nota que están sucios”.