Carlos Sacoto: "No siempre soy politicamente correcto"

El comunicador Carlos Sacoto, entre otras cosas, confesó para Tengo que decirlo, ser un amante de la fotografía, por la que ha ganado varios premios, tiene buen sentido del humor y considera que no hay cobertura por la que valga poner en riesgo la vida.

1 “Llevo 10 años en el mundo de la comunicación. Empecé en el canal de la Universidad Católica, donde estudié. Recuerdo que coordinaba el alquiler de cámaras, luces y ayudaba a los estudiantes a editar”.

2 “Trabajé un tiempo en una productora de comerciales, fui asistente de dirección. Un mes antes de terminar mi carrera de comunicador, me contrataron para Visión 360 y llegué a ser productor. Estuve dos años y medio junto a María Cecilia Largacha. A finales de 2016 me llamaron de Teleamazonas para el departamento de noticias”.

3 “Siempre me he dejado llevar por lo que me gusta, por eso escogí la profesión de periodismo, en la que aprendí a salir de la zona de confort y madrugar, viajar, leer números, revisar informes del SRI o de la Superintendencia de Compañías. Le agarré el gusto en el camino”.

4 “Descubrir la verdad, ese hallazgo en una noticia, es enriquecedor y le da sentido a esta profesión. Presenciar en primera fila el desarrollo de una historia, de un suceso, de una investigación”.

5 “Entre los logros periodísticos más desafiantes puedo nombrar el terremoto del 2016, cuando estuve en Visión 360, y la cobertura de la pandemia, que al inicio parecía algo irreal, casi apocalíptico”.

6 “Mis mayores meteduras de pata han sido pocas y con palabras difíciles de pronunciar. Ciertos términos burócratas en la redacción de una noticia, como ‘interinstitucionalmente’ o saludar con un ‘buenos días’ al aire cuando ya es de noche”.

Carlos es un apasionado de la fotografía y el cine, de no ser periodista sería abogado constitucionalista. Cortesía

7 “Tratar temas como discapacidad, abuso sexual y violencia intrafamiliar requiere de un criterio formado y no pueden ser tomados a la ligera. El entrevistado debe sentirse respetado”.

8 “Es importante que el periodismo sea crítico y asuma una posición en temas que atañen al ciudadano”.

9 “Me encantaría compartir el set con María Cecilia Largacha. Es una persona de la que aprendí mucho, es muy rigurosa y su máxima cualidad es ‘ciudadanizar’ la información. Cuando la escuchas en un reportaje, te dan ganas de subir el volumen al televisor porque se pone en el lugar del televidente”.

10 “La Bombón tiene su estilo y habrá quienes se identifiquen con ella. Gente como ella, Caterva y José Delgado conectan mucho más fácil que el resto. Y el desafío para quienes tenemos un estilo más serio es también hacerlo”.

11 “Peco de ser muy serio y la gente me cuestiona mucho, pero fuera de cámaras soy muy chistoso. No sé si me quedaría bien estando al aire mostrarlo, no creo que me pase. El televidente y la información merecen respeto”.

12 “Estar en televisión no es fácil, es un trabajo y es bueno que se sepa que no siempre soy un hombre políticamente correcto”.

El periodista obtuvo reconocimiento tras revelar, junto a Dayanna Monroy, el caso Salcedo. Gerardo Menoscal

13 “Nunca rechacé la oportunidad de escuchar propuestas. No estoy en esta carrera por las luces ni el reconocimiento. Cuando ingresé a Teleamazonas, había salido Jorge Rodríguez y el desafío fue subir esa montaña. Lo logré con el apoyo de mis compañeros y mis jefes, quienes me dieron un espacio”.

14 “No hay cobertura por la que valga poner en riesgo la vida. La necesitamos para trabajar. Arriesgarse de más podría ser contraproducente y a mí me han amenazado”.

15 “Me llevo muy bien con Dayanna Monroy, ella es un ‘capo’ y somos buenos amigos. Además compartimos información”.

16 “Las reuniones sociales de los compañeros del noticiero de 24 horas ocurren en una sala donde comemos bolón y nos matamos de la risa”.

17 “Ecuador es una mina de oro para hacer periodismo, donde quiera que toques hay problemas y pus. Por eso aplaudo y admiro a quienes piensan que este país, pese a todo, es maravilloso”.

18 “Mi filosofía de vida es dejarnos incomodar, así esto nos dé miedo, y aprovechar las puertas que se abren, porque algunas se cierran y no se vuelven a abrir".

"Cuando recién se dio a conocer el nombre de Daniel Salcedo y la gente hablaba de los sobreprecios en el hospital del IESS de Los Ceibos, nosotros ya sabíamos que se trataba del Pepudo, como lo conocían. Con información de dominio público y proporcionada por la policía armamos la investigación. Al poco tiempo apareció en la fachada de mi casa un letrero que decía ‘Carlos Sacoto Sapo’. Me dieron protección policial por mes y medio. Posteriormente me separé de ese tema y lo tomó Dayanna Monroy".