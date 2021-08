Mario Iglesias: "Estoy listo para competir con quien sea"

Mientras usted lee esta nota, Mario Iglesias (30), el representante ecuatoriano del Mister Supranational, considerado el mayor concurso en torneos masculinos de belleza, está en Nowy Sacz (Polonia) para la competencia que se llevará a cabo este 22 de agosto. Previo a su viaje, el manabita, quien es preparador físico e ingeniero civil, habló con EXPRESIONES.

Hace más de un año que se dio su elección. Ecuador y el mundo vivían en incertidumbre por la pandemia y los concursos de belleza también se vieron afectados. Hoy ya tiene la seguridad de que habrá certamen.

Todo era tan incierto y no estaba seguro de que el concurso se fuese a efectuar por esto del cierre de fronteras y tantas restricciones. Sin embargo, yo estaba relajado, nunca me desesperé y finalmente las cosas se dieron.

También es una señal de que todo se reactiva.

Totalmente, tranquiliza saber que los eventos internacionales se llevan a cabo, que tenemos la capacidad de viajar y que todo, aparentemente, vuelve a su cauce.

El Mister Supranational viene a ser la versión masculina del Miss Universo, ¿qué expectativas tiene?

Bueno, yo igual me preparé el último año, nunca dejé de entrenar y ejercitarme. Comprenderás que yo me he dedicado siempre a lo mío, al fisicoculturismo y la ingeniería civil, un mundo totalmente distinto al modelaje. Pero, tampoco me resulta tan extraño una pasarela porque estoy acostumbrado a estar sobre una tarima. No me consume el pánico escénico. Estoy consciente de que este concurso es una plataforma importante.

Mario asegura que no le tiene miedo al escenario, está acostumbrado a las tarimas. Gerardo Menoscal

¿Y cómo fue esa transición de fisicoculturista a modelo en cuanto a aprender a caminar y posar?

(Risas) Fue una experiencia dura, yo era muy rudo, un ignorante en el tema, pero con el tiempo me fui puliendo. He absorbido y aprendido mucho. Me valió trabajar con diferentes fotógrafos y productores. Hoy estoy listo para competir con quien sea, a mí me apasiona lo que hago, por eso el camino lo siento ligero y siempre mantengo los pies sobre la tierra.

¿Cambió su óptica respecto a los concursos masculinos, una vez que ya los ha conocido?

Totalmente, creo que hay que romper estereotipos. Yo los tuve al comienzo por todo lo que se ha dicho siempre de estos certámenes, que eres hueco de mente o tienes otras inclinaciones sexuales. Yo fui descubierto en Instagram y hay muchos clichés, pero todo está en uno y es posible hacer una carrera si te rodeas de la gente adecuada, en mi caso con Jaime Solano de Mr. Ecuador World Wide ha sido lo mejor, una grata experiencia.