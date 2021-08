Chris Falconí, el primer ecuatoriano en un reality turco

A raíz del estreno de El poder del amor, el reality turco transmitido por Ecuavisa, la expectativa por el desenvolvimiento de los representantes ecuatorianos en este espacio, mantiene en vilo a muchos televidentes, pero si usted pensaba que eran los primeros compatriotas en ser parte de un programa producido en Turquía, se equivoca.

El guayaquileño Chris Falconí, especialista en hipnosis y regresiones, quien además es instructor militar de fuerzas especiales, participó en 2016 en Sucederá si me besas, (Kistmetse Olur) , el antecesor El poder del amor.

En diálogo con EXPRESIONES, Falconí comentó que su llegada al programa se dio por su amistad y nexo con Eser West, un artista turco vinculado a los medios de comunicación de Estambul, quien solicitó los servicios del ecuatoriano para que sea su guía en la selva del Amazonas y conocer las propiedades de la ayahuasca, una medicina tradicional utilizada por los chamanes de esa región.

Chris Falconí abandonó el reality porque en ese entonces tenía una novia en Ecuador. Cortesía

"Recuerdo que llegó con su novia, Cansel Corduk y establecimos un vínculo, luego yo viajé a Turquía y estando allá, me invitaron a participar en Kitsmetse Olur. Estuve casi dos semanas en el programa, no permanecí más tiempo porque una de las concursantes se me declaró al aire y quería casarse conmigo. Yo abandoné el reality porque tenía una novia en ese entonces y no podía quedarme. la idea de este formato es buscar parejas y no tenía nada que hacer ahí, debía volver a Ecuador por otros asuntos, aún así, fue una grata experiencia".

Al ser consultado por Mare Cevallos, Don Day y Andreína Bravo en El poder del amor, manifestó que no los ha visto, pero que está al tanto de que todos los concursantes son latinoamericanos, lo que es una ventaja. "Si fueran los únicos latinos y el resto turcos, la tendrían muy difícil, la mentalidad de ellos es otra, pese a que se vive en un estado laico".