Soraya Guerrero: "No he probado el masoquismo, solo un par de nalgadas"

Soraya Guerrero, presentadora de Calientitos, compartió su manifiesto con EXPRESIONES. Para nuestra tradicional sección Tengo que decirlo, reveló, entre otras cosas, ser una mujer de armas tomar y admitió que solo una vez amó en la vida: a un futbolista.

1 “Realizar lo que realmente quiero en todos los aspectos de mi vida me satisface, pero lo que más me hace feliz es ayudar a los demás, me llena totalmente”.

2 “En la televisión nacional comencé en el programa Oh, Diosas (Canal Uno). No pude concluir el reality porque en medio de la grabación me llamaron de Canela TV para ser una de las presentadoras de Trompas de Falopio”.

3 “Estuve en el programa de sexología Las mil y una noches junto a Anghela Roncacio. Fui la ama de casa que contaba sus problemas sexuales. Después de dar a luz a mi tercer hijo, decidí separarme de la pantalla chica porque no me daba el tiempo y emprendí mi negocio de fábrica de ropa”.

4 “Los espacios de farándula me buscaron una época por el problema de la manutención, una responsabilidad que siempre exigí en pos de las mujeres, sus derechos y los del niño”.

5 “Calientitos TV es un espacio que no tiene pelos en la lengua. Hay que saberlo manejar, se dicen las cosas como son y te puedes ganar enemigos. Gracias a Dios tengo la aceptación de un público al que le gusta mi manera de trabajar”.

Soraya nació en Vinces y su primer negocio fue el de fabricación de ropa. Gerardo Menoscal

6 “No soy dueña de la verdad y analizo una situación antes de lanzarla al aire, me pongo en los zapatos del otro; pero cuando tengo que dar palo lo hago y si hay que resaltar las virtudes de alguien, también”.

7 “Al igual que el bolero, solo una vez amé en la vida. Un amor por el que sufrí y lloré. No hablo del papá de mis dos hijos mayores, que fue mi único novio desde los 14 años, sino de un futbolista ecuatoriano”.

8 “Detesto que pongan palabras en mi boca, que me responsabilicen por algo que no hice o cargar con culpas ajenas”.

9 “Soy una persona leal y amiga real, pero me fallas una vez y no te perdono nunca”.

10 “Lo más feo de mí es es que, si tengo la oportunidad de cobrar lo que alguien me hizo, lo hago. No es planificado, pero estoy de acuerdo con que la venganza es un plato que se come frío”.

11 “No soy agresiva ni busco pleito con un bate, pero apegada a la ley, ‘piteona’ y de armas tomar”.

12 “Me defino como muy caliente, ciento por ciento sexual. Si mi pareja no me complementa sexualmente ni vibro, hasta aquí llegamos. El éxito para que una relación funcione es 80 % de sexo. El resto fluye. No soy psicóloga ni bruja para enamorarme del alma”.

La comunicadora no descarta trabajar en el área de noticias. Gerardo Menoscal

13 “No he probado el masoquismo, solo he llegado a un par de nalgadas con mi novio actual y las de él están muy buenas. No soy de fantasías sexuales ni de cuentos. El mundo de Soraya es real”.

14 “Admiro a todos mis colegas en el mundo de la comunicación, menos a uno por hipócrita, desagradable, sufridor y mala gente”.

15 “Amo las sábanas blancas, de seda y las almohadas de algodón con el acondicionador de aire ‘a full’, y no puedo ver nada de polvo”.

16 “Andrés Pellacini cumple con su papel de actor, pero constantemente es un hombre que comete exabruptos hacia la mujer y sus derechos. Debería hacerse un autoanálisis para saber si realmente es eso lo que quiere vender y proyectar”.

17 “El irrespeto nunca será una buena carta de presentación para alguien”.

18 “Respeto mucho los derechos de los demás, pero no soy feminista. Todo extremo es malo, muchas caen en la agresión y la ofensa, lo mismo que dicen combatir”.

19 “A mí solo me importa que mañana me juzguen mis hijos, el resto de gente me tiene sin cuidado”.

20 “Soy muy arriesgada, no les temo a los reptiles y roedores ni a lanzarme en un paracaídas. Fobias, solo a mi expareja, Ademir (Silva)”.

21 “Casi no hablo de Dios, pero sostengo que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. No llegué a la televisión por casualidad”.

22 “Puedo jactarme de que nunca le he quitado el marido a alguien y jamás me he drogado”.

23 “A la edad que tengo me puedo parar de cabeza, abrir de piernas, patinar, bailar y dar giros de media luna”.

25 “Soy un torbellino como aquella canción de salsa, un torbellino de amor”.

26 “En lo que pueda aportar para que otra persona brille y no opacarla, lo haré siempre. No soy de máscaras y a quienes las llevan, las identifico rápido, nunca me equivoco”.

27 “Quiero ver a Calientitos y a mis compañeros en la televisión nacional y pronto será una realidad. Amo la farándula, pero si me llaman para noticias no diré que no”.