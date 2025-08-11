¿Cuánto costaría el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina?

El compromiso ya se ha convertido en tendencia global, y el anillo de Georgina, en uno de los más comentados del mundo

Después de nueve años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron. La modelo e influencer anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde mostró el anillo de compromiso que recibió del astro portugués.

La propuesta tuvo lugar en Riad, capital de Arabia Saudita, donde la pareja reside desde que el futbolista firmó con el club Al-Nassr. En la fotografía publicada por Georgina en Instagram, se puede ver su mano entrelazada con la de Cristiano, luciendo una impresionante joya que rápidamente captó la atención de millones de seguidores.

Katy Perry pagó una gran multa en España: ¿Cuál fue la causa? Leer más

¿Cuánto costaría la joya?

El anillo de compromiso es una pieza de alta joyería protagonizada por un gran diamante de corte ovalado, flanqueado por pequeños diamantes en forma de triángulo, montados sobre una sortija de lujo. Aunque no se han revelado detalles oficiales, expertos en joyería estiman que su valor podría rondar los 6 millones de dólares, cifra que podría aumentar según la pureza del diamante principal y el diseño exclusivo.

Georgina acompañó la imagen con un mensaje breve pero contundente: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas." La publicación desató una ola de felicitaciones por parte de fans y celebridades, que celebran el siguiente paso en una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO