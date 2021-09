Carolina Muzo: "No me afectan en nada los comentarios 'haters'"

Tras ser mencionada en redes sociales como la persona que ordenó, supuestamente, sacar a los indigentes y a los vendedores de la plaza San Francisco para que todo salga perfecto en el matrimonio entre Juan David Borrero y Jasmine Tookes, la planeadora de bodas, Carolina Muzo, negó que haya empleado el término "esos indigentes".

Comentó a EXPRESIONES que se destinó un presupuesto para que las personas que comúnmente se apostan en la plaza, "se alejen de un espacio público para que mis novios y sus invitados puedan tener lindas fotos en exteriores. Todo se hizo con oficios, con citas, golpeando puertas aquí y allá, buscando el apoyo de las autoridades".

Lamentó el sensacionalismo con el que se abordó el tema en redes sociales y en ciertos medios digitales, cuando ella logró que el cliente acepte asistir a una invitación de Quito Turismo con las ángeles de Victoria's Secret, "pero de eso nadie habla". "Quiero que sepan que estoy bien, que no me afectan en nada los comentarios 'haters' (odiadores), porque tengo la conciencia tranquila de que la excelencia conlleva mucho trabajo y esfuerzo y que me digan exagerada, lo soy, porque para hacer bodas de nivel, debes serlo".

A Carolina también le incomoda el hecho de que algunas personas hayan hecho un escándalo por haber solicitado que se limpien los alrededores de la plaza San Francisco, colocar un vallado de protección y haber cerrado por unas horas una parte del centro de la capital, cuando está segura que Quito y el país, principalmente, ganó mucho como destino turístico, algo que a su parecer, se reflejará en millones de dólares de ingresos.